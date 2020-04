‚Vedení nám řeklo, že to vypadá na delší dobu.‘ Trenéři popsali, jak vnímají současnou situaci v NHL

Hokejové kluby v NHL se teď chovají, jako kdyby měly po sezoně. Shodli se na tom trenéři Caroliny, St. Louis a Arizony při společné videokonferenci. Všechny týmy doufají, že se letošní sezona ještě dohraje na ledě, ale zároveň už vyhlíží tu příští. New York 16:30 11. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce San Jose Brent Burns padá při souboji s českým brankářem Davidem Rittichem z Calgary Flames | Foto: John Hefti-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Rick Tocchet v těchto dnech sedává ve své pracovně, kterou má v domě. Ale jak sám říká, doufá, že se dostane ke své práci na stadionu a že bude mít jako trenér Arizony ještě šanci dostat svůj tým do play-off.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trenéři týmů NHL popsali, jak vnímají současnou situaci kolem přerušené soutěže. Více v příspěvku Martina Charváta

Jeho někdejší spoluhráč a nyní pro změnu kouč Caroliny Rod Brind’Amour už s tím tolik nepočítá.

„Vedení nám řeklo, že tohle vypadá na delší dobu, takže to bereme, jako kdyby bylo období po sezoně. Já třeba s hráči tolik nemluvím, to spíš kondiční trenér. Je to pro něj složité, někteří mají doma vybudované celé posilovny a jiní nemají vůbec nic. Udržují se, jak to jde. Nám jde o to, aby zůstali v pořádku, a jako klub se spíš zaměřujeme na příští sezonu,“ popsal ve videohovoru jeden ze tří trenérů.

‚Pomohla mi zkušenost z dospělého hokeje.‘ Myšák v Kanadě rychle zapadl a patří k oporám týmu Číst článek

Tím dalším byl také jejich někdejší spoluhráč Craig Berube. Ten letos se St. Louis obhajuje Stanley Cup a momentálně vede tabulku Západní konference. A i on je trochu skeptický, ačkoliv se snaží tým udržet v pohotovosti a připravený. Situace ve Spojených státech ale obnovení soutěže nenahrává.

„Tohle je víc než sport. Samozřejmě že nám hokej schází, chceme hrát, ale prostě to nejde a musíme se s tím vyrovnat. Teď to ale není to nejdůležitější, hlavní je zůstat zdravý,“ řekl Berube ze svého obývacího pokoje.

Stejně jako ostatní zůstává doma s rodinou, která jediná prý má radost z toho, že si ho může více užít v měsících, kdy běžně doma příliš nebýval.