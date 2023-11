Nečas asistencí pomohl k těsné výhře Caroliny, brankář Dostál po šesti gólech od Edmontonu střídal

Český útočník Martin Nečas pomohl hokejistům Caroliny asistencí k výhře 3:2 nad Columbusem a zaznamenal čtrnáctý bod v této sezoně NHL. Brankář Anaheimu Lukáš Dostál inkasoval od Edmontonu šest gólů za necelých 28 minut a utkání nedochytal. Oilers zvítězili 8:2, Connor McDavid si připsal gól a čtyři asistence. New York 7:06 27. 11. 2023 (Aktualizováno: 8:05 27. 11. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český útočník Martin Nečas (vlevo) se spoluhráči oslavuje gól do sítě Columbusu | Foto: USA Today Sports, James Guillory | Zdroj: Reuters

Columbus dal na ledě Caroliny po dvou bezbrankových třetinách dva góly během sedmi minut a odskočil do vedení 2:0. Domácí Hurricanes na špatný vstup do závěrečné dvacetiminutovky dokázali zareagovat. Kontaktní gól dal po Nečasově nahrávce Jesperi Kotkaniemi, na 2:2 vyrovnal Brady Skjei a obrat v čase 18:05 dokonal Andrej Svečnikov.

Hurricanes vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů a v tabulce Východní konference se posunuli na šesté místo. Columbus neuspěl po dvou vítězných duelech a zůstává na chvostu Východní konference. „Po dvou inkasovaných brankách jsem si říkal, že to asi není náš zápas. Musím ale vyzdvihnout kluky, kteří i přes nepříznivé skóre nevěšeli hlavy a zápas otočili. Dostali jsme to, co jsme si zasloužili,“ uvedl trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

K výhře Hurricanes pomohla i nadstandardní disciplína. Carolina poprvé od ledna 2018 odehrála zápas bez jediného vyloučení. „Nebylo moc věcí, které bychom mohli udělat lépe. Nefaulovali jsme a naše přesilovky byly výborné. Bohužel jsme dlouho čekali na gól. Gólman Blue Jackets dlouho držel ve hře, nakonec jsme na něj našli recept a došli jsme si pro výhru,“ řekl Brind'Amour.

Edmonton vyhrál podruhé za sebou a potvrdil své ofenzivní vzepětí. V posledních dvou zápasech nastřílel třináct branek. Connor McDavid navázal na čtyřbodový zápas proti Washingtonu a vylepšil svou bilanci na 25 bodů.

V posledních čtyřech zápasech McDavid vstřelil tři góly, přidal devět nahrávek a v tabulce ligové produktivity se posunul z 91. místa na 16. pozici. Na nejproduktivnějšího hráče ligy Nikitu Kučerova ztrácí deset bodů.

„Musel jsem najít sebedůvěru. Na startu sezony se nám nedařilo a podepsalo se to i na mých výkonech. V posledních zápasech ale hrajeme o poznání lépe a jsem rád, že jsem k tomu mohl pomoct,“ řekl pětinásobný vítěz Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL.

Edmonton vyhrál sedmý zápas v sezoně a v tabulce Západní konference se posunul na třinácté místo. Na příčky zajišťující play-off ztrácí šest bodů. Anaheim prohrál šestý duel v řadě a je dvanáctý o tři body před Oilers.

Z výhry 4:2 se po návratu do sestavy St. Louis radoval Jakub Vrána. Z pohledu osobních statistik ale českému útočníkovi zápas proti Chicagu příliš nevyšel. Vrána byl na ledě při obou inkasovaných brankách a zápas zakončil se dvěma zápornými body ve statistice plus/minus. Dvěma góly k vítězství Blues přispěl Jake Neighbours.

Nashville porazil Winnipeg 3:2 a vyhrál popáté za sebou. Naopak v krizi se topí hokejisté Minnesoty, kteří podlehli Detroitu 1:4 a prohráli sedmý zápas v řadě. Kvůli nepříznivé sérii se tým trenéra Deana Evasona propadl na čtrnácté místo Západní konference.