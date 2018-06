‚Rozhodl náš chtíč. Pocity se nedají popsat‘ Stanley Cup zvedli nad hlavu také Vrána a Kempný

Na Stanley Cupu se objeví jména dalších dvou Čechů. Mezi vítězi trofeje NHL jsou i Jakub Vrána a Michal Kepmný, pro oba jde o největší úspěch kariéry a už se těší, až se s pohárem pochlubí v Česku. Las Vegas 7:33 8. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První gól zápasu vstřelil Jakub Vrána | Foto: A. Vasquez-USA TODAY Sports | Zdroj: agentura Reuters

„Pocity se nedají popsat. Je to něco neskutečného,“ těžko hledal pro Radiožurnál slova Jakub Vrána. Jen pár minut předtím zvedl nad hlavu nejcennější hokejovou trofej, Stanley Cup.

„Rozhodl náš chtíč ten pohár vyhrát. Udělali jsme správné věci, všichni blokovali střeli, bojovali. Proto jsme to vyhráli,“ řekl.

22letý český útočník udělal první krok Capitals na definitivní cestě za triumfem v NHL, když ve 27. minutě otevřel skóre 5. finále. Nejsledovanější postavou týmu z Washingtonu ale byl Alexandr Ovečkin.

„V důležitých chvílích, kdy se týmu třeba nedařilo, tak na něm bylo vidět, že ho chce pozvednout. Jeho energie nám strašně pomohla. Všichni ti kluci přináší hrozně moc energie, máme výbornou partu,“ chválí Vrána.

Kempný: Nemůžu se dočkat, až přivezeme pohár

Češi jsou v kádru Washingtonu celkem tři. Během sezony přišli obránci Michal Kempný a Jakub Jeřábek. Na Stanley Cupu ale bude jen jméno Kempného, který zasáhl do finálové série.

„Pořádně si to neuvědomuju, je to něco velkého, určitě největší úspěch a moment v mé kariéře,“ zářil Michal Kempný.

„Věřili jsme od prvního okamžiku, že ten zápas chceme zvládnout. Vegas hrálo výborně, ale ukopali jsme to. Po těžkých časech, které jsem zažíval, je to zadostiučinění. Některé špatné věci jsou i dobré a posílilo mě to. Teď si to maximálně užiju a nemůžu se dočkat, až dovezeme pohár do Čech,“ radoval se Kempný, na návštěvu Stanley Cupu se díky němu mohou těšit v Hodoníně.