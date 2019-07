Toronto je něco jako u nás Sparta, je to čest, říká hokejový brankář Neuvirth o nabídce z Kanady

Je mu už 31 let a má ze sebou 13 sezon v zámoří, výraznější stopu ale zatím v NHL hokejový brankář Michal Neuvirth z nejrůznějších důvodů nezanechal. Změnit to teď chce v novém působišti v Torontu. Do slavné kolébky hokeje se totiž v září odjede prát o smlouvu a místo v brance. Praha 11:21 28. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český brankář Michal Neuvirth | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Jednou jste nahoře a jednou dole. To je hokejový život. Teď jsem byl dole a chtěl bych se dostat zpátky nahoru. Udělám pro to všechno. Chci v hokeji ještě něčeho dosáhnout a něco vyhrát, to je moje motivace,“ popisuje pro Radiožurnál Neuvirth.

Český brankář má za sebou jednu z nejhorších sezon v kariéře. Po operaci kyčlí odchytal za Philadelphii pouze 7 zápasů a v létě po vypršení smlouvy navíc musel klub v Pensylvánii opustit. Teď má ale v zámořské soutěži znovu šanci se prosadit. O místo se navíc bude prát v jednom z nejtradičnějších týmů z takzvané původní šestky, která kdysi celou NHL zakládala.

„Když mi zavolali z Toronta, tak jsem z hlavy vypustil všechny ostatní týmy. Toronto Maple Leafs je něco jako tady Sparta nebo Real v hokeji. Je to čest. Jsem nadšený a poperu se o to,“ říká nadšeně brankář.

O služby Michala Neuvirtha měly přitom zájem i jiné kluby z NHL. S žádnou nabídkou ale nebyl 31letý brankář natolik spokojený jako se zkušebním kontraktem z největšího města Kanady.

„Měl jsem také nabídku jednocestné smlouvy. Sice na minimum peněz, ale odmítl jsem. Pravděpodobně bych začínal na farmě. A to se mi úplně nechtělo. Toronto mi slíbilo férový kemp. Pokud budu dobře připravený a lepší než jejich gólman, tak mě podepíšou,“ vysvětluje Michal Neuvirth s tím, že Toronto Maple Leafs u něj vyhrálo i přesto, že o svou pozici musí nejprve zabojovat v předsezónním kempu.

„Já si věřím. Jdu tam s tím, že ten tým udělám. Pokud bych si nevěřil, vůbec bych tam nechodil. Ze všech těch týmů mi dávalo Toronto největší smysl. Mají výbornou jedničku, ale jako dvojku stálici nemají. Je to otevřené. Půjdu to zkusit a věřím, že ten tým udělám,“ doufá Michal Neuvirth, který minimálně do konce srpna ještě zůstane v Česku. Až do té doby se totiž bude na zářijový boj o angažmá v Torontu připravovat na ledě s pražskou Spartou.