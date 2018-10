Dočká se Plekanec 1000. utkání v základní části NHL? Chybí mu dva starty, v Montrealu ale nehraje

Hokejisté Montrealu v noci ze čtvrtka na pátek nastoupí ke svému úvodnímu domácímu zápasu sezóny a je pravděpodobné, že znovu bez Tomáše Plekance. Český útočník je klubovou legendou, pouze dva starty mu chybí k tisícímu utkání v základní části NHL, jenže v sestavě Montrealu už pro něj není místo. Montreal 12:11 11. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Plekanec v dresu Montrealu. | Foto: USA Today Sports | Zdroj: Reuters

Doba, kdy pravidelně střílel góly, je pryč. Hrál v centru elitního útoku, ale postupně se posouval sestavou až do čtvrté řady a teď už ani to ne.

„Každý hráč prochází různými fázemi kariéry a já si uvědomuju, ve které jsem teď. Samozřejmě chci být v sestavě, chci hrát, ale ať budu dělat cokoliv, tak tohle nezměním. Takže se udržuju a kdykoliv uvidím své číslo na soupisce, tak budu připravený,“ řekl při nedávném rozhovoru pro NHL.com Tomáš Plekanec.

Plekancovi chybí celkem 19 zápasů k tomu, aby hrál 1000 utkání za jeden klub. Přes tohle číslo se z českých hráčů v NHL dostali jen Patrik Eliáš v New Jersey a Milan Hejduk v Coloradu.

„Je to úžasný milník, ale já po nich popravdě nikdy moc nekoukal. Zajímal mě spíš týmový úspěch, proto jsem se vrátil. Ale až ten 1000. zápas přijde, tak si ho opravdu užiju,“ řekl Plekanec.

Jenže zatím není vůbec jisté, že tahle chvíle nastane. Z Plekance se v posledních letech stal spíše mentor, a to nejen v kabině národního týmu. I v Kanadě je tím, kdo radí mladším spoluhráčům, třeba při vhazování, na která je specialistou.

„V kruhu to je 50 na 50. Studuji hráče, koukám, co který z nich zkouší. Potřebujete docela dost zkušeností, abyste věděli, co od koho můžete čekat. To samé od rozhodčích - zajímá vás, kdo jak pouští puk a podobné detaily,“ vypočítává kladenský odchovanec Tomáš Plekanec, který se nebrání možnosti být po kariéře trenérem.