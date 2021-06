Pověra u finalistů Stanley Cupu pokračuje. Montreal odmítl sáhnout na trofej, Tampa znovu neodolala

Pověrčivost je se sportem velmi úzce spojená. Postup u vázání tkaniček, odchod z ledu jako poslední nebo další rutiny se promítají i do hokeje. Po finále konference, v tomto ročníku tedy po „semifinále“ play-off, získávají vítězové trofeje, kterých se však právě kvůli pověrčivosti dotýkají jen některé týmy. Tampa si na Prince of Wales Trophy sáhla podruhé za sebou, Montreal dal od Clarence S. Campbell Bowl ruce pryč. Tampa/Montreal 10:46 26. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mýtus získal na popularitě koncem 90. let, když se v roce 1997 kapitán Philadephie Eric Lindros odmítl dotknout Prince of Wales Trophy. Myšlenkou bylo, že oslava jakéhokoliv jiného úspěchu než je Stanleyův pohár přináší smůlu.

Soupeř Philadelphie z Detroitu a Lindrosův protějšek Steve Yzerman si ale na Clarence S. Campbell Bowl sáhl. Očekáváný úspěch se pro Philadelphii nedostavil, Detroit finále ve čtyřech zápasech opanoval.

Zdálo by se, že se na tento akt brzo zapomene, když Lindrosovi a spol. nepomohl. Vyhnout se trofeji se ale naopak stalo čím dál více populární. A to i přesto, že se v průběhu let ukazuje, jak nedotknutí se trofeje nefunguje.

Do roku 2003 dokonce pokaždé vyhrál tým, který si na trofej sáhl – v některých letech se raději dotkla obě mužstva. Byla to ale právě Tampa, která v roce 2004 při svém prvním zisku Stanley Cupu předtím ve finále konference odmítla převzít Prince of Wales Trophy. A tak se přestalo trofeje dotýkat stále víc týmů.

Rozhodnutí kapitánů jsou od té doby rok co rok pod drobnohledem fanoušků a médií. Tampa další finále v roce 2015, kdy se kapitán Steven Stamkos nedotkl, nezvládla, a proto loni Victor Hedman oznámil: „Minule nám to nevyšlo, tak to teď bylo jasné.“

A na trofej si sáhl. Narozdíl od jejich soupeřů z Dallasu. Tampa nakonec zvládla urvat loňské finále výsledkem 4:2 na zápasy a tak věří, že pro ní tento obrácený mýtus zafunguje i tentokrát.

Tým Montrealu pózuje s Clarence S. Campbell Bowl, která slouží jako trofej pro nejlepší tým NHL ze „Západu“ | Foto: USA Today Sports, Jean-Yves Ahern | Zdroj: Reuters