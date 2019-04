Brankář Mrázek vychytal Carolině postup do bojů o Stanley Cup, Pastrňák se opět trefil za Boston

Brankář Caroliny Petr Mrázek si připsal 36 zákroků a kromě vítězství nad New Jersey slaví postup do play-off a také ocenění za první hvězdu zápasu. Za Boston se opět gólově prosadil David Pastrňák. Bodoval také Pavel Zacha, Filip Hronek či Tomáš Hertl. Minnesota 6:59 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český brankář Petr Mrázek z Caroliny | Foto: Gerry Broome | Zdroj: ČTK/AP

Pastrňák obdržel v čase 57:15 přihrávku od Jaka DeBruska, objevil se osamocený na levém kruhu a doklepl puk do odkryté branky Minnesoty. Svým 38. gólem zvyšoval už na 2:0. Celkovou výhru 3:0 ještě gólem do prázdné branky pečetil debutující Zach Senyshy.

Český útočník New Jersey Pavel Zacha se podílel hned na první brance zápasu na ledě Caroliny. V páté minutě vybojoval v útočném pásmu puk, který se dostal na hokejku Michaela McLeoda, ten ještě našel přihrávkou Andyho Greena. Americký bek vystřelil na Petra Mrázka, který i vinou špatného výhledu kapituloval.

Byl to ale český gólman, který se po obratu svého týmu radoval z vítězství 3:1. Mrázek k vítězství pomohl 36 zákroky a kromě výhry mohl se svými spoluhráči slavit také postup do play-off a cenu hlavní hvězdy zápasu. Carolina se do vyřazovacích bojů podívá poprvé od roku 2009.

I think Petr Mrazek is excited pic.twitter.com/RUua8i3EG3 — Filip (@Larkinsomniia) 5 April 2019

Obránce Detroitu Filip Hronek se podílel přihrávkou na úvodní brance v síti Pittsburghu. Více gólů už ale on ani jeho spoluhráči nedali, naopak čtyři inkasovali. Tučňáci v sestavě i s Dominikem Simonem tak na svém ledě zvítězili 4:1 a zajistili si play-off.

Asistenci zaznamenal také útočník San Jose Tomáš Hertl, který vybídl ke skórování obránce Brenta Burnse. I díky této přihrávce zvítězilo San Jose nad Edmontonem 3:2.

NHL:

Buffalo - Ottawa 5:2, Carolina - New Jersey 3:1, Florida - NY Islanders 1:2 po sam. nájezdech, Pittsburgh - Detroit 4:1, Toronto - Tampa Bay 1:3, Washington - Montreal 2:1, Minnesota - Boston 0:3, Nashville - Vancouver 3:2, St. Louis - Philadelphia 7:3, Colorado - Winnipeg 3:2 v prodl., Edmonton - San Jose 2:3, Vegas - Arizona 1:4.