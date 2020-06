Návrat Čechů z NHL zpět do Ameriky? ‚Pořádně se neví, jak to bude,‘ říkají hokejisté

Hokejová NHL dohraje sezonu systémem play-off pro 24 týmů. Vedení soutěže to oznámilo zhruba před měsícem, i tak je to ale stále ta nejnovější konkrétní zpráva, kterou fanoušci, ale i hráči mají. Velká část českých hokejistů tak mohla například ve čtvrtek stále hrát v Praze charitativní fotbalový zápas za Nadaci Jakuba Voráčka. Praha/New York 9:22 19. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přesný termín návratu neví ani | Zdroj: Reuters

Potlesk z tribun je něco, co už tři měsíce neslyšeli a ani při obnově NHL se ho hokejisté nedočkají. Že budou haly prázdné, to je jedna z mála konkrétních informací, které mají, ale jinak nejsou o nic moudřejší než fanoušci.

„My víme, že 10. července by měl začínat kemp. Právě jsem se ptal kluků, kteří se také mají vracet a ani Voras nebo Gudy pořádně nevědí, jak to bude. Možná to nevědí ani v zámoří,“ říkají pro Radiožurnál Martin Nečas a Michael Frolík, který zmiňuje i Jakuba Voráčka z Philadelphie a Radka Gudase, který by se vracel do Washingtonu.

„Když se kouknete na zprávy, tak to není uplně růžové. V NHL fungují karantény, testování, všichni musí dodržovat určitá pravidla, takže nějaká bublina okolo hokeje bude,“ soudí Radko Gudas.

„Každopádně, když na to koukám, tak nedokážu předpovědět, co se tam stane. Přeci jen to v zámoří lidé nezvládají tak, jako tady v Čechách,“ míní Gudas s důrazem na to, že by vedení soutěže mělo hlavně dbát na zdraví hráčů a pak až uvažovat o návratu.

Blížící se návrat

Tohle datum se blíží, podle některých by už o víkendu mohli hokejisté zamířit do Ameriky.

„Teď se řeší, kdy tam poletíme, jestli budeme muset strávit čtrnáct dní v karanténě nebo ne. V každém státu je to myslím navíc trochu jiné, takže by se to mělo vyřešit v příštím týdnu. Uvidíme,“ naznačuje další bod návratu do zámoří Nečas.

Ten spolu s brankářem Petrem Mrázkem poletí do města Raleigh, ve kterém sídlí tým Carolina Hurricanes. Podle oficiálních informací by sezóna měla pokračovat na přelomu července a srpna boji o Stanley Cup.