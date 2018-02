V NHL skórovali Kaše i Gudas, Neuvirth zazářil 38 zákroky

Obránce Philadelphie Radko Gudas do prázdné branky pojistil vítězství nad Las Vegas 4:1, v brance Flyers zářil Michal Neuvirth, kterého vyhlásili třetí hvězdou zápasu. Ondřej Kaše dal první gól Anaheimu, ale body za výhru bere i díky přihrávce Tomáše Hertla San Jose. Michael Frolík asistoval u obratu Calgary. Las Vegas 5:55 12. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Neuvirth si připsal 38 zákroků | Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Michala Neuvirtha v brance Philadelphie sice ve 12. minutě překonal obránce Las Vegas Brayden McNabb, ale to byla poslední střela, kterou český gólman pustil za svá záda.

Dominik Simon v NHL zaznamenal dvě asistence. Crosby překonal hranici 400 branek Číst článek

Skóre ještě před první přestávkou vyrovnal Couturier a v závěru druhé části rozhodli Flyers dvěma góly během tří minut o čtvrté výhře v řadě. Když to za stavu 1:3 Golden Knights zkusil bez brankáře, uzavřel přes celé hřiště skóre Radko Gudas.

Michalu Neuvirthovi statistici napočítali 38 zákroků a český gólman byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Ondřej Kaše táhl snahu Anaheimu o třetí výhru v řadě. Neuběhly ani tři minuty, když český útočník překvapil od mantinelu gólmana Sharks Jonese a otevřel skóre, ve 46. minutě dokončil jeho práci Cam Fowler a zvýšil na 2:0.

Jenže Kačerům to stačilo jen na bod. V polovině třetí třetiny Tomáš Hertl od mantinelu připravil pozici Coutureovi, který snížil, při závěrečné power play vyrovnal Timo Meier a Žraloci byli úspěšnější i v samostatných nájezdech.

Calgary ještě před třetí třetinou prohrávalo v New Yorku na ledě Islanders 1:2, posledním dvaceti minutám ale vládl Matthew Tkachuk. Vyrovnávací gól mu přihrávkou na brankoviště připravil Michael Frolík a 65 sekund před koncem rozhodl chytrou tečí Hamonicovy střely na 3:2.

NHL:

Winnipeg - NY Rangers 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Branky: 2. Ehlers - 19. Zuccarello, 57. J. Vesey, 60. Grabner. Střely na branky: 38:28. Diváci: 15.321. Hvězdy utkání: 1. Lundqvist (NY Rangers), 2. Hellebuyck (Winnipeg), 3. Zuccarello (NY Rangers).

Washington - Detroit 4:5 v prodl. (1:1, 0:3, 3:0 - 0:1)

Branky: 5. Ovečkin, 43. Connolly, 55. Orlov, 60. Bäckström - 40. a 63. Tatar, 14. Abdelkader, 37. Glendening, 38. A. Mantha. Střely na branky: 27:29. Diváci: 18.506. Hvězdy utkání: 1. Tatar (Detroit), 2. Bäckström, 3. Beagle (oba Washington).

Dallas - Vancouver 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Branky: 3. a 35. R. Boucher, 12. J. Virtanen, 14. Vanek, 25. Horvat, 48. Gudbranson. Střely na branky: 30:41. Diváci: 17.889. Hvězdy utkání: 1. R. Boucher, 2. J. Virtanen, 3. Markström (všichni Vancouver).

Anaheim - San Jose 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 3. Kaše, 47. Fowler (Kaše) - 51. Couture (Hertl), 60. Meier, rozhodující sam. nájezd Pavelski. Střely na branky: 27:39. Diváci: 17.435. Hvězdy utkání: 1. Meier (San Jose), 2. Kaše, 3. J. Gibson (oba Anaheim).

New Jersey - Boston 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Branky: 17. M. Wood, 21. T. Hall, 32. Palmieri - 14. a 23. Krug, 20. Schaller, 52. McQuaid, 60. Bergeron. Střely na branky: 38:27. Diváci: 16.514. Hvězdy utkání: 1. McQuaid (Boston), 2. T. Hall (New Jersey), 3. Krug (Boston).

NY Islanders - Calgary 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Branky: 4. Cizikas, 23. Beauvillier - 50. a 59. Tkachuk (na obě Frolík), 31. Jankowski. Střely na branky: 25:42. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal 2 sekundy. Diváci: 11.192. Hvězdy utkání: 1. Tkachuk, 2. Jankowski (oba Calgary), 3. Cizikas (NY Islanders).

Vegas - Philadelphia 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky: 12. McNabb - 18. Couturier, 38. MacDonald, 40. Giroux, 58. Gudas. Střely na branky: 39:18. Brankář Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal celý zápas, inkasoval 1 gól z 39 střel a úspěšnost zásahů měl 97,4 procenta. Diváci: 18.220. Hvězdy utkání: 1. Couturier (Philadelphia), 2. McNabb (Vegas), 3. Neuvirth (Philadelphia).

Buffalo - Colorado 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)

Branky: 8. B. Pouliot, 34. C. Nelson, 53. R. O'Reilly, 58. E. Kane - 1. Kerfoot, 10. Nieto, 22. C. Wilson, 44. Jost, 48. G. Bourque. Střely na branky: 32:27. Diváci: 17.646. Hvězdy utkání: 1. C. Wilson (Colorado), 2. R. O'Reilly (Buffalo), 3. G. Bourque (Colorado).