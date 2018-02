Hokejisté z NHL chtějí na olympiádu, ale nemohou. 'Budou mě svrbět ruce,' přiznává Voráček

Až začne v Pchjongčchangu mužský turnaj v ledním hokeji, poprvé po 24 letech u toho na olympijských hrách budou chybět hráči z NHL. Není to novinka ani pro olympijský turnaj, ani pro současné hokejisty, kteří se o tom dověděli s velkým předstihem. I tak je to ale pořád mrzí a štve, možná tím intenzivněji, čím víc se zápasy jejich národních týmů v Jižní Koreji blíží. New York 6:29 13. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Voráček | Foto: Reuters

NHL je živí, kvůli ní Severní Ameriky přišli a obětovali tomu velké životní úsilí, ale teď by rutinu stadionů na dva týdny rádi vyměnili za nenahraditelné olympijské zážitky.

Gulaš přišel o olympiádu. Zraněný útočník Plzně vypadl z týmu, nahradí ho Růžička Číst článek

„Samozřejmě bych chtěl reprezentovat naší zemi na olympiádě, je to dětský sen. Bohužel to letos nevyšlo, tak klukům samozřejmě přeju hodně štěstí a doufám, že za čtyři roky to bude jinak,“ řekl Radiožurnálu nejlepší český střelec severoamerické soutěže David Pastrňák, který přišel o svou olympijskou premiéru.

Pastrňákovi se ve 21 letech ještě doufá celkem snadno. Jiné je to u nejproduktivnějšího Čecha NHL. Jakub Voráček sice poznal olympijskou atmosféru před čtyřmi lety v Soči, ale tím spíš by si to rád zopakoval a za další čtyři roky v Pekingu bude mít možná poslední šanci.

'Mecenáši rozhodli'

Při rozhovoru pro Český rozhlas je na něm ještě dlouhé měsíce po definitivním krachu jednání vidět, jak je naštvaný, že se vedení soutěže s Mezinárodním olympijským výborem na podmínkách účasti hráčů z NHL nedohodlo.

„Pánové mecenáši se rozhodli, že nikam nejedem, tak nikam nejedem. Pan Bettman (komisař NHL, pozn. red) pracuje pro majitele, ti řekli, že nechtějí. Myslím, že jim bylo úplně jedno, co si myslí hráči,“ věří nejlepší asistent celé NHL.

Neznamená to ale, že se NHL a olympijský turnaj letos úplně minou – v Pchjongčchangu se zámořská soutěž objeví minimálně ve zkušenostech hokejistů, kteří jí prošli. Nejvíc jich budou mít podle webu statistika Natea Silvera Kanaďané.

Český tým bude na olympiádě čtvrtý nejzkušenější co do kanadských bodů sesbíraných nominovanými hráči za jejich působení v NHL a šestý podle počtu odehraných zápasů.

„Budou mě trošku svrbět ruce, až se budu koukat na kluky, je budou hrát. Doufejme, že přivezou medaili. Tým je dobrý, hodně rychlých hráčů, takže doufejme, že se udělá úspěch. Budu držet palce, ale mrzí mě, že nemůžu být součástí olympijských her,“ dodává Voráček.

Podobně jako on mluvila i řada hráčů při nedávném utkání hvězd. Naopak komisař NHL Garry Bettman zopakoval, že účast hokejistů z této soutěže na Hrách v Jižní Koreji by nedávala smysl, a jak to bude za čtyři roky, odmítl komentovat.

NHL:

Toronto - Tampa Bay 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Branky: 12. a 24. W. Nylander, 32. Gardiner, 45. J. van Riemsdyk - 36. Killorn, 41. Kučerov, 42. Gourde. Střely na branku: 23:34. Diváci: 19.112. Hvězdy utkání: 1. W. Nylander, 2. Matthews (oba Toronto), 3. Kučerov (Tampa Bay).

Arizona - Chicago 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Branky: 2. Domi, 10. Keller, 28. Goligoski, 30. Rieder, 48. Cousins, 56. Dvorak - 25. DeBrincat. Střely na branku: 22:28. Diváci: 14.357. Hvězdy utkání: 1. Raanta, 2. Keller, 3. Goligoski (všichni Arizona).

Edmonton - Florida 5:7 (1:1, 2:2, 2:4)

Branky: 19. Maroon, 23. Draisaitl, 30. Caggiula, 47. Slepyšev, 55. McDavid - 41., 47. a 60. Trocheck, 30. a 51. Dadonov, 18. Ekblad, 27. Malgin. Střely na branku: 32:40. Diváci: 18.347. Hvězdy utkání: 1. McDavid (Edmonton), 2. Dadonov, 3. Trocheck (oba Florida).