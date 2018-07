Ondřej Kaše po průlomové sezoně v NHL vyhlíží novou smlouvu i zápas proti bratrovi

„Z osobního hlediska jsem to ani úplně takhle nečekal. Říkal jsem si, že musím trochu zamakat na koncovce. Hlavně ze začátku šlo vidět, že jsem všechno cpal do brány. Občas tam padly i náhodné góly, kdy se to odrazilo od dvou hráčů, což zvedne sebevědomí, takže si pak začne víc věřit a dávat gólů víc,“ říká Ondřej Kaše.

Branek v uplynulé sezóně nastřílel Ondřej Kaše 20 a byl druhým nejlepším střelcem Anaheimu. V úvodních zápasech sice nastupoval ve třetí nebo čtvrté útočné řadě, ale postupem času se sestavou týmu prokousával stále výš.

„Myslím, že hlavně těch posledních deset patnáct zápasů jsem byl hodně vytížený. Občas jsem nastoupil i v první lajně, takže mě tam cpali fakt hodně. Myslím si, že se jim i vyplatilo na mě vsadit,“ říká Kaše.

Zda bude Anaheim sázet na Ondřeje Kašeho i v příští sezoně, je ale zatím ve hvězdách. Dvaadvacetiletému forvardovi skončila smlouva a o nové zatím nemá jasno.

„Zatím je to takové oťukávání, protože jsem chráněný hráč, nemůžu ani k arbitráži, takže je to zatím taková oťukávačka. Nechávám to na agentech, na Aleši Volkovi, ten by měl nejlíp vědět, jak mě ohodnotit,“ říká mladý útočník.

A jakou smlouvu by si Ondřej Kaše představoval?

„Nejlepší by bylo podepsat nějakou raketu na co nejvíc let,“ usmívá se Ondřej Kaše a dodává: „Nějaká reálná představa tam je, ale zatím bych to nechal otevřené.“

S velkou pravděpodobností ale i v příští sezóně bude Ondřej Kaše hrát pravidelně v NHL a blíží se i okamžik, kdy nastoupí proti svému bratrovi Davidovi, který se po sezóně strávené ve Švédsku pokusí probojovat do NHL z nižší zámořské soutěže.

„Ten zápas by byl hodně specifický. Myslím, že jsme proti sobě hráli jen jednou, a to byla nějaká devátá třída. Ten zápas vyhrál on. Myslím, že bychom si to oba užili,“ je přesvědčený dvaadvacetiletý Ondřej Kaše, jehož největším snem je, aby si s o rok mladším bratrem zahrál v reprezentačním dresu.