Palát počítal s odchodem z Tampy, nyní už ale s Lightning vyhlíží další obhajobu Stanley Cupu

Dvakrát za sebou jako jeden z tahounů týmu dovedl český hokejista Ondřej Palát Tampu k zisku Stanleyova poháru. Přesto mohl po takovém veleúspěchu měnit dres. Získat ho mohl v rozšiřovacím draftu nový klub NHL Seattle Kraken, protože Blesky si rodáka z Frýdku-Místku nechránily. Tampa (USA) 8:54 24. srpna 2021

„Zavolal mi generální manažer, že si mě nechrání. Byla tam jména jako já, Yanni Gourde a Alex Killorn, my tři jsme počítali s tím, že si nás mohou vybrat. Jsem ale rád, že zůstávám na další rok v Tampě,“ těší se Ondřej Palát na desátou sezonu na Floridě.

Ondřej Palát byl v létě na odchodu z Tampy Bay, nakonec ale zůstává.

V jiném klubu NHL nepůsobil a teď mu zbývá poslední rok pětimilionového kontraktu. Na vedení klubu naštvaný rozhodně nebyl. „Vůbec ne, je to byznys a byli jsme nad platovým stropem. Oni se prostě snaží udržet tým, jak nejlépe to jde, moc udělat jim toho nezbývalo,“ hodnotil v rozhovoru pro Radiožurnál Palát.

Palát sice zůstal, ale část úspěšného týmu vyslyšela nabídky z jiných klubů a Tampu opustila. „Pár klíčových hráčů odešlo, například celá třetí lajna, která hrála výborně, a pár obránců. Ale doplnili jsme to zkušenými hráči, takže tým bude opět pomýšlet minimálně na play-off. Potom můžeme pomýšlet třeba na další Stanley Cup.“

Tampa dlouhodobě patří k nejlepším týmům soutěže, ale v play-off se mužstvo dlouho nedařilo prosadit. Až v posledních dvou sezonách to dotáhla až k vytoužené trofeji.

„Osm let jsme zvládali udělat play-off, ale vždy jsme ztroskotali v semifinále, i když jednou jsme vypadli už v 1. kole. To jsou ale zkušenosti, které nám pomohly vyhrát dva Stanley Cupy,“ řekl jednadvacetinásobný český reprezentant.

Každopádně jak už Palát naznačil, Tampa může opět patřit k favoritům dalšího ročníku soutěže. Vždyť obhájit slavnou trofej, to je unikát.



„Obhájit Stanley Cup je něco neskutečného, jen tak někomu se to nepovede. Před pár lety to byl Pittsburgh, ale v novodobé éře platového stropu se to jen tak nestane,“ doplnil Ondřej Palát.

Novou sezonu NHL začne Tampa otevíracím zápasem 12. října právě s Pittsburghem. Pod strop haly půjde třetí banner pro vítěze NHL, poprvé vyhráli pro Tampu Stanley Cup v roce 2004 třeba Pavel Kubina a Stanislav Neckář. Později večer v první hrací den NHL se po obhájci prvenství představí nejmladší kluby soutěže Las Vegas a Seattle.