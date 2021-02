Pastrňák znovu asistoval u dvou gólů a hokejisté Bostonu oplatili Rangers páteční debakl

Hokejista David Pastrňák stejně jako v pátek přihrál v NHL na dvě branky Bostonu v utkání na ledě New York Rangers. Bruins oplatili soupeři debakl 2:6 a vyhráli 4:1. V New Yorku uspěl Boston na třetí pokus, ve čtvrtek prohrál také vysoko 2:7 v hale Islanders. Boston se dostal do čela tabulky své divize před Washington.

