Jak překlenout hokejovou pauzu? Někteří Češi z NHL by mohli naskočit do extraligy, záleží ale na klubech

Fanoušci české hokejové extraligy jistě rádi vzpomínají na sezony, které díky výluce NHL zpestřily hvězdy z nejlepší ligy světa. Brzy by se teoreticky mohli dočkat něčeho podobného, i když ve výrazně menší míře. Představa, jak se po českých stadionech prohání třeba Filip Hronek nebo Tomáš Hertl, je ale i tak příjemná. Filip Zadina (uprostřed) se svým spoluhráčem Filipem Hronkem z Detroitu by mohli pro část příští sezony zavítat na evropská kluziště | Foto: USA Today Sports, Tim Fuller | Zdroj: Reuters

Teoreticky by se tak mohlo stát v prvních měsících příští sezony. Jak známo, program NHL výrazně ovlivnila opatření proti šíření koronaviru – tento ročník se protáhne až do září, a ten další by měl proto začít až v zimě.

Hráčům, jejichž týmy si nezajistily účast v rozšířeném play-off, už sezona skončila, a čekání na začátek té další by byl dlouhý. Proto si i hráčský agent Vladimír Vůjtek mladší myslí, že budou mít tito hokejisté z NHL zájem rozehrát se v Evropě, kde by snad sezona měla začít klasicky v září.

„Myslím si, že hráči by o tuto možnost stáli. Situaci řešíme a bavíme se o tom. Kluci skončili s hokejem v březnu a začnou hrát znovu až někdy v lednu. Taková pauza, která čítá deset měsíců, je poměrně drsná,“ komentuje pro Radiožurnál Vůjtek.

Sezona skončila hned několika českým zástupcům v nejslavnější hokejové lize světa, například Pavlu Zachovi z New Jersey, Tomáši Hertlovi v San José nebo dvojici z Detroitu – Filipům Zadinovi a Hronkovi.

Právě Hronkův agent Michal Sivek Radiožurnálu řekl, že by jeho klient rozhodně chtěl už na podzim hrát, a přesun do Evropy je jednou z možností.

Dohoda s klubem

Hráčské smlouvy však v současné podobě tuto variantu neumožňují, jedná se o jinou situaci, než při výluce NHL. Podle Vůjtka je to celé o dohodě, se svými klienty už tuto možnost řeší a hráčská asociace NHL by údajně mohla nějakým způsobem zareagovat a určitým dodatkem ve smlouvách dopřát hokejistům krátký přesun do Evropy.

„Muselo by to být určitě po dohodě s klubem, zda by daného hráče nechali hrát někde v Evropě. Zkrátka by s tím musel souhlasit,“ dodává hokejový agent Vladimír Vůjtek mladší k případným angažmá hráčů z NHL v Evropě.

Hokejová soutěž zatím čeká na svůj restart, který proběhne kvalifikačním kolem bojů o Stanley Cup. Přesný termín ale zatím není jasný, teprve od pondělí 8. června budou týmy moci otevřít svá centra a umožnit hokejistům dobrovolný trénink.