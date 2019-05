Francouz bude dál bojovat o místo v NHL, s Coloradem podepsal smlouvu na další sezonu

Hokejový brankář Pavel Francouz podepsal novou roční jednocestnou smlouvu s Coloradem a také v příští sezoně se bude snažit prosadit do NHL. Osmadvacetiletý český reprezentant, který se účastní mistrovství světa na Slovensku, odešel do zámoří před rokem po třech sezonách strávených v Čeljabinsku v KHL. Denver 21:00 24. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Francouz v dresu národního týmu. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jsme nadšení, že bude Pavel v organizaci Avalanche další rok,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Colorada Joe Sakic. „Měl velice dobrou první sezonu v Americe, když ho jmenovali do Utkání hvězd AHL a dovedl Eagles do play-off. Má mezinárodní zkušenosti a vyzkoušel si i NHL, kde si vedl dobře,“ dodal Sakic.

„Samozřejmě z toho mám velkou radost, je to super pocit. Bylo to něco, co jsem si moc přál, takže cítím úlevu,“ komentoval podpis smlouvy Francouz.

„Zároveň jsem rád, že se to vyřešilo takhle brzo a nemusím čekat celé léto v napětí. Byl jsem sice připravený být trpělivý, ale je skvělé, že se to domluvilo a mám klid,“ dodal gólman, který je momentálně na mistrovství světa v Bratislavě.

Před rokem Francouz podepsal roční smlouvu s garantovaným platem 690 000 dolarů. Nový kontrakt je podle jeho hráčského zástupce výrazně vylepšený.

„Především však dostal od klubu ujištění o pravidelných šancích dokázat svoji kvalitu v NHL. O prodloužení si řekl svojí pracovitostí a přístupem. Představitelé klubu byli nadšení, jak k prvnímu roku v Coloradu přistoupil. Ve svém věku ukázal neskutečný zápal, zaujetí i pokoru. Několik šancí v NHL využil a přesvědčil, že si zaslouží i další příležitosti,“ uvedl Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest.

Osmadvacetiletý Francouz má za sebou první sezonu v Americe, jejíž většinu strávil v týmu Colorado Eagles hrajícím nižší AHL. Tam nastoupil v základní části ke 49 zápasům s průměrem 2,68 gólu na zápas a úspěšností zákroků 91,8 procenta. v play-off přidal další čtyři starty.

Do NHL nakoukl Francouz dvakrát a v obou případech střídal v průběhu zápasu. Celkem dostal dva góly z 35 střel.

Předtím působil Francouz tři roky v ruském týmu Traktor Čeljabinsk a patřil mezi nejlepší brankáře KHL, podobně jako předtím v české extralize, kterou dokázal v roce 2015 s Litvínovem vyhrát titul.