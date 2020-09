Vyléčil rakovinu a po 9 měsících opět válčí za Flyers. ‚Dodal nám obrovskou energii,‘ chválí tým Lindbloma

Šance, že se u jedince vyskytne Ewingův sarkom, je jedna ku milionu. Rakovinový nádor napadá kosti a je schopen rychle metastázovat. Spousta hlasů tak byla skeptických, zdali ještě někdy bude mladý křídelník schopen hrát hokej.

Lindblom měl štěstí. Rakovinu se podařilo podchytit včas, 2. července dokončil tehdy třiadvacetiletý rodák ze švédského Gävle chemoterapii.

„Ani nedokážu popsat, jak se cítím. Je to, jako bych měl narozeniny, Vánoce a další svátky najednou. Je mi skvěle,“ řekl Lindblom poté, co po léčbě opustil onkologické centrum pennsylvánské univerzity a symbolicky zazvonil na zvoneček.

S Philadelphií poté nastoupil do tréninku a i díky koronavirem protáhnuté sezoně mu začala svítat naděje na brzký návrat do kolotoče NHL.

Na šanci čekal Lindblom do série Flyers s Islanders. Lindblom se představil na rozbruslení čtvrtého zápasu obou týmů, trenérský štáb Alaina Vigneaulta ale tehdy ještě vsadil na jiné karty.

Návrat v těžké chvíli

Až nyní, 265 dní od diagnózy rakoviny, se Švéd i díky absenci spoluhráčů dostal na soupisku šestého zápasu série. A to pro utkání, ve kterém šlo Philadelphii o všechno, neboť vítězství soupeře by znamenalo konec série a postup týmu z New Yorku do finále Východní konference.

Lindblom obstál. Ve třetí formaci Flyers odbruslil v utkání, jež rozhodla až branka Ivana Provorova v druhém prodloužení, 17 a půl minuty. „Bylo složité naskočit rovnou do play-off, navíc, když musíte vyhrát,“ řekl po utkání novinářům Lindblom, kterého spoluhráči i soupeři z New Yorku přivítali v první třetině potleskem a klepáním holí o led.

„Ten kluk má tolik kuráže. Byl neskutečný na to, jak dlouho nehrál. Byla to dlouhá bitva,“ chválil Švéda kapitán Philadelphie Claude Giroux.

„Nemyslím si, že lze jakkoliv popsat jak jsme pyšní a jak moc to znamená pro naší organizaci a tým,“ přidal se brankář Carter Hart. „Tím, že se vrátil do sestavy, nám dodal obrovskou dávku energie. Někdo v kabině řekl, že to vypadá, jako by nás nikdy neopustil. Je úžasné, jak si tím prošel.“

Flyers čeká poslední duel série v noci ze soboty na neděli. Zdali bude Lindblom opět jen přihlížet snaze spoluhráčů, či do střetnutí zasáhne, je zatím otázkou. Pro Voráčka a spol. ale může být jeho přítomnost jedním z klíčů k postupu do prvního konferenčního finále po deseti letech.

Slova uznání si Lindblom vysloužil i u soupeřů, třeba u útočníka Montrealu Maxe Domiho:

