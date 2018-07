Simon si v uplynulé sezoně zahrál ve formaci s Crosbym a vysloužil si v Pittsburghu novou smlouvu

„Jsem moc spokojený, protože jsem si konečně po těch letech vyzkoušel NHL pořádně. Byl jsem tam přes půl roku i s play-off, takže jsem se podíval na to, jak se to dá hrát, a řekl jsem si o jednocestnou smlouvu,“ okomentoval nejen novou smlouvu, ale také uplynulou sezónu v dresu Pittsburghu Dominik Simon.

Při podpisu dvouletého kontraktu si uvědomil, co ho dovedlo až na vrchol. Od prvních krůčků ve Velkých Popovicích, přes žákovský tým Slavie nebo Spartu, kde prošel mládežnickými kategoriemi. Do zámoří se vydal z Plzně. Na svou šanci dlouho čekal.

„Není to úplně jednoduché. Kolikrát jsem si říkal, že kdybych věděl, jak to bude těžké, tak jdu jinou cestou. Ale potom si uvědomujete, že ty nejtěžší věci vám dávají nejvíc, takže to vás povzbuzuje a držíte se. Já jsem takový pozitivní a docela tvrdohlavý, takže jsem tím nějak proplul, i když byly někdy těžké chvíle. Jsem rád, že jsem vydržel a že jsem se k tomu dostal,“ popsal trnitou cestu Simon.

Nerozhoduje ani tak výkonnost, ale především psychická pohoda. Třiadvacetiletý útočník o tom ví své. Po příchodu do zámoří ve dvou sezónách odehrál jen pět duelů.

„Je to o tom, jak si to nastavíte. Není to vždycky sranda, máte tam kolikrát krize, už tam nechcete být a začnete dělat blbosti, protože ať se snažíte jakkoliv, tak to vždycky nevychází, protože je tam nějaký proces, který oni sledují. Dostanete strašně facek a říkáte si, že už to horší být nemůže, ale vždycky to ještě horší je,“ řekl třiadvacetiletý hokejista.

Za oceánem Simon vydržel. Nepodlehl volání Kontinentální ligy, kde by si vydělal víc peněz než na farmě. V uplynulé sezóně NHL se příležitosti dočkal v prosinci.

„Říkal jsem si, že do osmého nebo desátého prosince musím být nahoře, jinak na to kašlu. A jako by mě slyšeli, tak se to nakonec stalo,“ vzpomíná Simon.

Nakonec odehrál v základní části 33 utkání se čtyřmi góly a osmi přihrávkami. V osmi duelech play-off navíc rozšířil své statistiky o tři asistence. A dokonce si zahrál v jedné formaci s kapitánem Penguins Sidney Crosbym.

„Nevěděl jsem, jaký bude, i když i ty roky předtím, kdy jsem tam byl na kempech a tak, ke mně vždycky přistupoval dobře. Lepšího spoluhráče nenajdete, protože on si vždycky najde cestu jak dát gól a podpoří vás. Zároveň je to parádní kluk, se kterým si můžete normálně zajít na pivo a o všem se bavit. Klobouk dolů za to, jak zvládá každý rok ten tlak a jak dokáže být pořád nejlepší,“ řekl Simon o hvězdném spoluhráči.

Majitelem klubu je navíc slavný Mario Lemieux. Legendární šestašedesátka si často najde cestu do kabiny.

„Když je v kabině, tak jsem rád, když něco zakoktám. Je výborný, shodí z vás tlak. Vidíte, že za vámi do kabiny přijde taková legenda, baví se s vámi o hokeji i o jiných věcech. Je to parádní ikona,“ řekl Dominik Simon, pokračovatel české stopy v Pittsburghu, kde v minulosti hrávali třeba Jiří Hrdina, Jaromír Jágr, Petr Nedvěd nebo Martin Straka.