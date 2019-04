Historický debakl Tampy Bay. Poprvé v historii vítěz základní části NHL skončil v play-off bez výhry

Jednoznačný výsledek série 4:0, ale vítěz překvapivý. Columbus v úvodním kole play-off vyřadil Tampu Bay. Teprve počtvrté v historii NHL nejlepší tým základní části prohrál v bojích o Stanley Cup 0:4 na zápasy. Hned v prvním kole se to stalo úplně poprvé.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Historický debakl Tampy Bay. Poprvé v historii vítěz základní části NHL vypadl v 1. kole play-off

„Prohráli jsme v play-off. Pokud nedosáhnete cíle, kterým je zisk poháru, je to selhání. Nezáleží na tom, co bylo v základní části,“ smutnil kapitán Tampy Steven Stamkos.

Po základní části, kdy klub z Floridy vyhrál rekordních 62 duelů, přišel ve vyřazovací fázi NHL nejrychlejší možný konec. Přitom Columbus předtím Tampa porazila sedmkrát v řadě.

„My jsme nedokázali za celou sérii najít svou hru. Držela se nás po celý rok, ale teď šest dnů v dubnu nebyla k nalezení. Je to nešťastné, protože to vrhá stín na parádní základní část,“ řekl trenér Tampy Jon Cooper.

Tampě nepomohl ani ruský útočník Nikita Kučerov, který se 128 body ovládl kanadské bodování základní části. Z bojů o Stanley Cup tak jako první vypadl největší favorit. Navíc s týmem, který do té doby nikdy nikdy nepřelezl přes první kolo play-off.

„Je to skvělý pocit vidět fanoušky, když vítězíme v play-off. Je skvělé pro celé město, že jsme zvládli první sérii v play-off,“ radoval se obránce Columbusu David Savard.

Po čtyřech zápasech končí i Crosby a spol.

Jen čtyři duely v play-off odehrál také Pittsburgh. Vítězové Stanley Cupu z let 2016 a 2017 nestačili na New York Islanders, kteří jsou ve vyřazovacích bojích po třech letech.



„Hráli prostě lépe než my. Měli navrch v každém zápase. Tohle bude dlouhé léto,“ prohlásil útočník Pittsburghu Jake Guentzel.

Zase tak dlouhé by ale být nemuselo. Čekání na další ročník NHL si někteří z hráčů Pittsburghu i Tampy Bay možná zkrátí účastí na květnovém mistrovství světa. České reprezentaci se tak nabízí trio Ondřej Palát, Jan Rutta a Dominik Simon, které už má také po sezoně.