Zvedne se Boston? Po restartu NHL se Pastrňákovi a spol. nedaří, teď je čeká rozjetá Carolina

Naposledy Boston prohrál s Washingtonem 1:2. Další porážce Bruins nezabránil ani David Krejčí, který přihrával na jedinou branku svého týmu.

„Nepodařilo se nám to, ale myslím, že tam bylo docela hodně šancí a dobrých věcí, na kterých můžeme stavět. Těším se na play-off, protože tyhle tři zápasy se hrálo o umístění, ale nebylo to na sedm zápasů, po každém zápase se chystáš na jiný tým... nebylo to play-off,“ říkal Radiožurnálu český útočník, který cítí, že jeho týmu se nedaří tak, jak by mělo.

Trenér Bruce Cassidy si pochvaloval, že alespoň Krejčího formace, ve které už znovu hraje Ondřej Kaše, byla dobrá, ale jinak zatím Boston trochu tápe a ještě nevyhrál. Podle Krejčího by to mohly změnit zápasy, ve kterých o něco půjde.

„Moc se těším na play-off, máme Carolinu. Dám si teď po zápase volno a zítra se začneme připravovat,“ dodal Krejčí.

Úvodní duely se budou hrát v noci na středu. Carolina s Martinem Nečasem a Petrem Mrázkem třikrát přesvědčivě porazila New York Rangers a je v mnohem větším herním klidu.

Dále se na východě utká Philadelphia s Montrealem, Tampa s Columbusem a Washington s Jakubem Vránou a Michalem Kempným přivítá New York Islanders.

„První zápasy byly těžké kvůli tomu, že jsme chytali rytmus a přizpůsobovali se ledu. Budeme hrát s Islanders, ty známe velmi dobře. Budou to těsné zápasy, nebude to lehké,“ říká kapitán Washingtonu Alexandr Ovečkin.

V Západní konferenci se obhájce Stanley Cupu St. Louis utká s Vancouverem, Dallas s Calgary, Colorado nastoupí proti Arizoně a Las Vegas proti Chicagu.