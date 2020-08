Pastrňák s Krejčím překonali Mrázka, i díky nim Boston ve druhém prodloužení pokořil Carolinu

David Pastrňák pomohl v úvodním utkání 1. kola play-off NHL gólem a nahrávkou na vítěznou branku Patrice Bergerona v druhém prodloužení k výhře Bostonu nad Carolinou 4:3. V dresu Bruins skóroval i David Krejčí, u jehož trefy z třetí třetiny asistoval další český útočník ve vítězném týmu Ondřej Kaše. Šance Hurricanes v zápase dlouho držel gólman Petr Mrázek, kterého favorit zasypal 40 střelami, jeho spoluhráč Martin Nečas se do statistik nezapsal. Toronto 21:37 12. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zápas se měl v Torontu původně hrát už v úterý, ale byl o 15 hodin odložen kvůli maratonskému utkání mezi Tampou Bay a Columbusem, jež skončilo výhrou Lightning až v pátém prodloužení. Duel Bostonu s Carolinou tak dlouhý nebyl, skončil „už“ v úvodu druhé nastavené dvacetiminutovky, kdy Pastrňák v rychlém brejku přihrál ideálně Bergeronovi. Nejlepší tým základní části si tak po restartu ligy připsal v pravý čas první vítězství, všechny tři zápasy o nasazení Bruins prohráli.

Point rozhodl čtvrté nejdelší utkání historie NHL. Světový rekord drží týmy z Norska Číst článek

Pastrňák, jenž byl společně s Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu nejlepším střelcem základní části, se gólově prosadil v 18. minutě. Mrázka překonal z úhlu po přihrávce Brada Marchanda a vyrovnal na 1:1, protože skóre o čtyři minuty dřív otevřel Joel Edmundson. Po přesunu na dohrávku sezony do Toronta se tak elitní lajna Bostonu s Pastrňákem, Marchandem a Bergeronem prosadila gólově poprvé.

V druhé třetině šli Bruins do vedení kontroverzním gólem Charlieho Coylea. Carolina protestovala, že Mrázek už krátce předtím držel puk v lapačce, takže branka neměla být uznána. Hurricanes s protestem neuspěli a Boston dostal podle pravidel možnost hrát přesilovku, v níž ale Brock McGinn vystihl Pastrňákovu nahrávku na modré a po brejku v oslabení vyrovnal.

Boston šel znovu do vedení po necelé minutě třetí třetiny, kdy se Krejčí dostal k dorážce Kašeho střely a po chladnokrevné kličce do forhendu překonal Mrázka. Do prodloužení poslal zápas v 50. minutě Haydn Fleury. Tuukku Raska, jenž měl 25 zákroků, překonal střelou od modré.

Druhý zápas série na čtyři vítězství se hraje ve čtvrtek.

1. kolo play off NHL:

Východní konference (Toronto) - 1. zápas:

Boston - Carolina 4:3 v druhém prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 1:0)

Branky: 18. Pastrňák, 25. Coyle, 41. Krejčí (O. Kaše), 82. Bergeron (Pastrňák) - 14. Edmundson, 25. McGinn, 50. Fleury. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval 4 branky z 40 střel a úspěšnost zásahů měl 90 procent. Střely na branku: 40:28. Hráno bez diváků.