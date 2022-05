Pastrňák skóroval, jeho Boston v play-off přesto končí. Obhájci z Tampy prošli dál přes Toronto

Pozdní gól Davida Pastrňáka Bostonu k postupu přes Carolinu nestačil. Bruins v rozhodujícím zápase prvního kola play off NHL prohráli 2:3 a sezona pro ně skončila. Sedmý duel nezvládli ani hokejisté Toronta. Tampě Bay na domácím ledě podlehli 1:2 a na postup přes úvodní kolo play off čekají již 18 let.

