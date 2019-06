V právě končící sezoně to byl jeden z nejlepších útoků v hokejové NHL. První formace Bostonu ve složení Brad Marchand, Patrice Bergeron a David Pastrňák dala spoustu gólů, jenže v posledních zápasech to tak skvělé není. Když se hraje v klasickém počtu hráčů na ledě, jejich branky Bostonu ve finále Stanley Cupu zatím chybí. Boston 22:54 6. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Bostonu David Pastrňá slaví gól ve finále Stanley Cupu | Foto: Jeff Curry-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Já i David poprvé zažíváme finále. Je to fakt úplně jiný hokej,“ uvědomuje si Marcela Ziembová, že když se hraje pět na pět, její syn David Pastrňák teď moc prostoru nedostane.

Je to fakt úplně jiný hokej, na ledě vypustí duši, popisuje Pastrňákova maminka finále NHL

„Kolikrát myslím, že na ledě vypustí duši. Nejen Boston, i protihráči, prostě všichni,“ říká Ziembová.

Ano, trenér St. Louis Craig Berube právě k tomu hráče nabádá a chválí čtvrtou formaci vedenou Švédem Oskarem Sundqvistem, jak v posledním zápase dokázala Bergeronův útok ubránit.

„Je to tým, který miluje napadání a hodně tvrdou hru. Podle mě se s tím zatím vyrovnáváme dobře a dokud budeme hrát v pohybu a využívat naši rychlost, tak tenhle styl dokážeme porazit,“​ říká hráč, který má tady v Bostonu nejvíce fanoušků, opticky snad polovina dresů v ulicích je s jeho jménem, ale při plném počtu hráčů na ledě se jemu samotnému teď tolik nedaří.

Trenér Bostonu Bruce Cassidy dostává pravidelně otázky, jestli by nebylo lepší elitní útok rozdělit a i příznivci Bruins, zvyklí na pravidelný přísun gólů, už kolikrát sáhnou k ostřejšímu hodnocení. Zvláště ta v internetových diskuzích čte i maminka Davida Pastrňáka, ale svého syna tam nehájí.

„Fakt mě to někdy mrzí, protože jde o vaše dítě. Když vám bude někdo na vaše dítě nadávat, ať je to na pískovišti nebo kdekoliv, vždycky si za svým dítětem budete stát. Takhle já si za ním v myšlenkách stojím. Beru to, že je to jejich názor, někdy pravdivý,“ říká Ziembová.

Když přijde na přesilové hry, je formace Marchand-Bargron-Pastrňák výjimečná. I proto si teď St. Louis dává velký pozor, aby jeho tvrdá hra byla zároveň i čistá.