Pastrňákova asistence Bostonu nestačila, St. Louis vyhrálo v prodloužení a vyrovnalo finálovou sérii

Hokejisté St. Louis porazili ve druhém finále play off NHL Boston 3:2 v prodloužení a srovnali stav série na 1:1. Vítězný gól vstřelil v 64. minutě švédský obránce Carl Gunnarsson, který si připsal i nahrávku a stal se největší hvězdou večera. Za Bruins, kteří prohráli po osmi zápasech, asistoval útočník David Pastrňák. Jeho spoluhráč David Krejčí nebodoval. Boston 7:15 30. května 2019

„Skvělý pocit jet domů za vyrovnaného stavu. Hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli. S prvním zápasem jsme nebyli spokojení. Dneska jsme hráli celých 60 minut a celkově předvedli dobrý výkon,“ řekl novinářům dvaatřicetiletý Gunnarsson.

Všechny branky v základní hrací době padly v první třetině. Na rozdíl od úvodního souboje otevřel skóre Boston, který v páté minutě potvrdil pozici týmu s nejlepší přesilovou hrou ve vyřazovacích bojích. Pastrňák přihrál Jakeu DeBruskovi, který si najel do rohu a nahrál mezi kruhy Charliemu Coyleovi. Americký útočník střelou z první překonal brankáře Jordana Binningtona mezi betony.

V desáté minutě sevřeli Blues domácí v jejich obranné třetině a dočkali se srovnání. Bek Robert Bortuzzo nahodil od hrazení puk, který s pomocí teče bostonského zadáka Matta Grzelcyka skončil pod horní tyčí branky Tuukky Raska.

Bruins pohotově zareagovali a za 40 vteřin si vzali vedení zpět. Díky napadání Bostonu se kotouč dostal k zadnímu mantinelu na Seana Kuralyho, jenž zadovkou našel před brankou volného Joakima Nordströma. Švédský útočník umístil bekhendem puk mezi Binningtonovy nohy.

V 15. minutě ujelo St. Louis do přečíslení dvou na jednoho. Rask střelu Jadena Schwartze vyrazil k Vladimiru Tarasenkovi, který nadvakrát uspěl. Sedmadvacetiletý Rus se trefil počtvrté za sebou a bodovou šňůru natáhl na osm utkání.

Na konci druhého dějství dostali hosté k dispozici čtyřminutovou početní výhodu. St. Louis ji však kvůli Schwartzově vyloučení nedohrálo celou.

Paradoxně až závěrečné minuty základní hrací doby přinesly na obou stranách velké šance. V 56. minutě útočník Blues Pat Maroon z levého kruhu Raska neprostřelil. Na druhé straně se zblízka neprosadil Patrice Bergeron.

Švéd Gunnarsson duel málem zlomil už dvě minuty před koncem třetí části, nastřelil však pouze tyč. V hrdinu utkání se neproměnil ani Pastrňák, jehož ránu z mezikruží v poslední minutě vyrazil Binnington.

První prodloužení ve finále Stanley Cupu od roku 2016 rozhodl Gunnarsson v signalizované početní výhodě dělovkou od modré čáry. „Rád bych skóroval ve třetí třetině, ale je to jedno. Vyhráli jsme v nastavení a na ničem jiném nezáleží,“ uvedl Gunnarsson.

Třetí duel je na programu v noci ze soboty na neděli od 2.00 v St. Louis.

Finále Stanleyova poháru - 2. zápas:

Boston Bruins - St. Louis Blues 2:3 v prodl. (2:2, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Coyle (DeBrusk, Pastrňák),11. Nordström (Kuraly) - 10. Bortuzzo (Bozak, C. Gunnarsson), 15. Tarasenko (Schwartz), 64. C. Gunnarsson (Ryan O'Reilly, Sundqvist). Rozhodčí: Rooney, Dwyer - Amell, Cherrey. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Střely na branku: 23:37. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. C. Gunnarsson, 2. Tarasenko (oba St. Louis), 3. Nordström (Boston). Stav série: 1:1.