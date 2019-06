Fanoušci žijí vrcholem NHL pořád, hráči to mají jinak. ‚Snažím se na hokej nemyslet,‘ říká Pastrňák

Americké St. Louis je v těchto dnech modré. To proto, že místní hokejový klub hrající v modrých dresech a celým názvem znějící St. Louis Blues je ve finále Stanley Cupu a fanoušci na to na rozdíl od hokejistů myslí dennodenně. St. Louis 8:10 10. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci na stadionu v St. Louis. | Foto: Jeff Curry-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Louis není žádný fanatický fanoušek, ale o místním hokejovém klubu ví všechno a sdílí současné hokejové šílenství.



„Máme oslavnou písničku, jmenuje se Gloria. Na stadionu hraje po každém našem gólu. Když St. Louis porazilo ve finále Západní konference San Jose, tak místní rozhlasová stanice hrála ten song 24 hodin dokola ve smyčce. Zkrátka když se klubu daří, cítíte to. Cítíte ty emoce, přestože vás hokej nebere,“ říká Louis.

Nápisy „Let's go Blues“ problikávají na elektronických tabulích autobusů místo konečné stanice, sochy slavných osobností města jsou v parcích oděny do dresů. Fanoušci na hokej myslí, snad i když spí. Samotní hráči to ale mají jinak.

„Nevím, jak to mají ostatní kluci, ale já když přijdu domů, tak se snažím nemyslet na hokej a vyčistit si hlavu. Je to samozřejmě těžké, hrajete finále Stanley Cupu, ale na druhou stranu je ta sezona dlouhá, hokeje je hodně a každý moment, co mám, se snažím relaxovat. Když pak přijdu zpátky na zimák, tak je to zase všechno o práci,“ vysvětluje finalista v dresu Bostonu David Pastrňák.

„Nebavíme se o hokeji. Asi nikdo nemá rád, když přijde domů z práce a baví se o práci. Pro Davida je to práce. Se mnou se o tom určitě nebaví. Možná s nějakými kluky probere pár nedostatků nebo něco, ale se mnou jako s mámou o hokeji vůbec nemluví,“ souhlasí jeho maminka Marcela Ziembová.

Podle Marcely Ziembové je český střelec Bostonu nakonec stejný jako všichni ostatní v jeho věku - také Pastrňák má zhlédnutou třeba populární sérii Hra o trůny.