Obhájci titulu z Tampy porazili díky silné třetí třetině Floridu, úvodní výhru v sérii slaví i Colorado

Hokejisté Tampy Bay porazili v úvodním zápase druhého kola play off NHL Floridu 4:1 a ujali se vedení v sérii. Obhájci Stanleyova poháru, v jejichž sestavě nechyběli Ondřej Palát s Janem Ruttou, zlomili utkání na svou stranu ve třetí třetině, ve které třemi brankami dokonali obrat ze stavu 0:1. Úspěšný vstup do série má za sebou také Colorado, které na vlastním ledě porazilo St. Louis 3:2 v prodloužení.

Panthers se vstup do série vydařil, ubránili dvě brzká oslabení a v 15. minutě se zásluhou Anthonyho Duclaira dostali do vedení. Nejtěsnější náskok drželi domácí hokejisté až do 37. minuty, kdy po parádní akci Nikity Kučerova srovnal střelou do prázdné branky zkušený Corey Perry.

Hosty vyrovnávací gól nabudil a třetí třetina proběhla kompletně v jejich gólové režii. Ve 44. minutě se k vyraženému puku dostal Pierre-Édouard Bellemare a vstřelil vítěznou branku Lightning.

Pojistku přidal čtyři minuty před třetí sirénou Kučerov a definitivní podobu skóre stanovil v čase 57.44 Ross Colton, který využil třetí přesilovou hru Tampy v zápase.

Lightning dokázali že se jim na ledě floridského rivala daří. V sezoně ovládli třetí venkovní derby ze čtyř a získali potřebné sebevědomí do dalšího průběhu série. Ani jeden ze tří českých hráčů, kteří do utkání zasáhli, nebodoval.

Palát s Ruttou byli na ledě u jediného inkasovaného gólu Lightning a utkání zakončili s bilancí jednoho záporného bodu, floridský obránce Radko Gudas za necelých 15 minut stihl čtyři hity.

Sestřih zápasu Florida - Tampa Bay

Colorado po první třetině ztrácelo, St. Louis poslal do vedení Ryan O'Reilly. V povedené druhé části ale domácí dvěma brankami otočili. Když už se zdálo, že Avalanche těsný náskok udrží, využil v 57. minutě přesilovou hru Jordan Kyrou a poslal zápas do prodloužení.

V tom Avalanche absolutně dominovali, přestříleli Blues 13:0 a zásluhou Joshe Mansona v čase 68:02 rozhodli o své první výhře v sérii.

Sestřih zápasu Colorado - St. Luis

2. kolo play off NHL: Východní konference - 1. zápas: Florida - Tampa Bay 1:4. Západní konference - 1. zápas: Colorado - St. Louis 3:2 v prodl.