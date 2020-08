Češi v roli nahrávačů. Washington díky Kempnému porazil 2:1 Boston, za něj asistovali Kaše s Krejčím

Hokejisté Washingtonu porazili v závěrečném utkání ve skupině o nasazení do play off NHL Boston 2:1 a do 1. kola půjdou ze třetího místa Východní konference. Bruins, kteří získali v nedohrané základní části Prezidentovu trofej pro nejlepší tým, prohráli i třetí duel po obnovení sezony přerušené pandemií koronaviru a skončili čtvrtí. Capitals narazí na New York Islanders a Boston bude hrát s Carolinou.

Toronto 21:10 9. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít