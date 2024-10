Hrát doma NHL a vyhrát je něco neskutečného, říká hokejista Palát po zápase v Praze. Chválil i fanoušky

Praha po dvou letech opět přivítala NHL. Nejslavnější hokejovou ligu světa otevřely týmy New Jersey Devils a Buffalo Sabres. Z vítězství 4:1 se radovali Devils i s Ondřejem Palátem v sestavě. Praha 7:25 5. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Ondřej Palát slaví první gól New Jersey Devils v zápase NHL v Praze | Foto: David W Černý | Zdroj: Reuters

„Hrát doma NHL a vyhrát je něco neskutečného. Fanoušci byli výborní a moc jsme si to užili. Bylo to zase úplně něco jiného,“ usmál se Palát, který se vrátil do dobře známých míst, v pražské Libni totiž v květnu pomohl vybojovat titul mistrů světa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s hokejisty Ondřejem Palátem a Šimonem Nemcem po zápase NHL v Praze

Atmosféra při utkání NHL nedosahovala té z domácího šampionátu a třeba Slovák Šimon Němec váhal, jestli byla vůbec na stejné úrovni, jako v Severní Americe.

„Těžko říct, protože ti lidé jsou přece jenom z celé Evropy a nejsou to takoví ti domácí fanoušci. Ale atmosféra byla super, lidé se bavili a vyhráli jsme, to je základ,“ myslí si dvacetiletý obránce.

Přesto se rozhodně nedá říct, že by bylo v aréně ticho. Fanoušci bouřili třeba při slavnostním úvodním vhazování, které stejně jako při poslední návštěvě zámořské ligy v Praze obstaral Jaromír Jágr, během třetí třetiny si několikrát vytvořili mexickou vlnu a příznivci Buffala přidali i pár českých popěvků.

Po úvodním vítězství New Jersey 4:1 ale Devils ani Buffalo Sabres mnoho odpočinku nemají. Druhý duel začne dnes v 16 hodin a zasáhnout by do něj vedle Paláta mohli Češi i v dresu soupeře, který si do Prahy přivezl také útočníky Jiřího Kulicha a Lukáše Rouska.