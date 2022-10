Pracujeme na detailech, říká o přípravě dalšího Světového poháru Bill Daly, druhý muž vedení NHL

Hokejisté San Jose se pokusí napravit páteční porážku s Nashvillem a ve druhém utkání NHL ho porazit. Nedělním zápasům v pražské libeňské hale předchází vždy řada jednání, na kterých se setkává vedení NHL s hosty této prestižní akce. Jednou z řešených otázek je také Světový pohár, který by se měl po osmi letech znovu hrát. Praha 16:32 8. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanaďan Sidney Crosby na Světovém poháru v roce 2016. | Zdroj: Reuters

Naposledy se Světový pohár konal v roce 2016, a protože je pořádán NHL, má na rozdíl od olympijských her nebo mistrovství světa jistotu, že na něm budou ti nejlepší hráči. Znovu by měl být v roce 2024.

„Světový pohár je stále v plánu. Budeme se i tady v Praze bavit o tom, jak by se dal uspořádat, za jakých okolností. Měli jsme v tomto směru v pátek setkání s novým prezidentem Českého hokeje. Světový pohár je stále v plánu v únoru 2024 a pracujeme na detailech, jak bude vypadat,“ potvrzuje Bill Daly, druhý nejvýše postavený muž NHL po Garym Bettmanovi.

„V našem modelu je osm zemí a teď se bavíme, jestli udělat kvalifikační turnaj, nebo ne. Teoreticky by se mohlo hrát o dvě nebo tři místa, ale to jsou právě teď ty věci, o kterých se bavíme,“ dodává Daly.

Podobu Světového poháru ovlivňuje i politická situace na Ukrajině, protože za současných podmínek je vyloučená účast Ruska. To je tradiční, silnou hokejovou zemí, a pokud by chybělo, výrazně by to narušilo turnaj.

Ale na druhou stranu by to dalo šanci, že Česko bude mít na Světovém poháru samostatný tým, jako tomu bylo ve všech třech předchozích ročnících. Čeští hráči by tak nebyli součástí výběru Evropy, ve kterém se minule představili Švýcaři, Němci nebo Rakušani.

Na některá oznámení je podle Dalyho ještě brzy. Už teď ale ví, že NHL se v Praze líbí. I při čtvrté zastávce našla v Česku, co hledala, a velmi pravděpodobně se vrátí znovu.

„Ještě jsme se nerozhodli, jak to bude příští sezonu. Naposledy jsme tady v Praze byli před pár lety, je tu aréna o rozměrech klasických hal v NHL, je tu obrovské nadšení pro hokej, což z toho pro nás dělá velmi atraktivní destinaci. Proto očekávám, že určitě budou v Praze i nějaké další zápasy NHL,“ říká Bill Daly, druhý nejvýše postavený muž vedení NHL.