Co bude s Mrázkem, Neuvirthem nebo Jaškinem? V NHL začal trh s volnými hráči

Rozhodovat se samozřejmě bude až během sezony na ledě, ale generální manažeři všech klubů musí být ve střehu už v pondělí. Začíná boj o hráče, kterým končí smlouva. Každý tým může výrazně posílit nebo také oslabit. Zároveň si ale musí kluby hlídat platový strop, který se pro příští sezonu zvýšil o dva miliony na 81,5 milionu dolarů na klub.

Nechráněnými volnými hráči se stali hokejisté, kteří nedostali od současných klubů takzvanou kvalifikační nabídku. Díky ní by zůstali v pozici chráněných volných hráčů.

Mezi nechráněnými volnými hráči jsou třeba kapitán San Jose Joe Pavelski nebo ruské duo z Columbusu - brankář Sergej Bobrovskij a útočník Artěmij Panarin.

Z českých hráčů se největší zájem se očekává o brankáře Petra Mrázka. Sedmadvacetiletému gólmanovi končí roční kontrakt v Carolině. O nové angažmá se bude ucházet i další brankář Michal Neuvirth, který v minulé sezóně kvůli zranění odchytal za Philadelphii jen sedm utkání. K dispozici budou také útočníci Dmitrij Jaškin z Washingtonu, Martin Frk z Detroitu, Tomáš Nosek z Las Vegas a David Kämpf z Chicaga.

Další čeští hokejisté jsou po skončení smlouvy chráněnými volnými hráči. Tedy nemají smlouvy, ale nemohou volně odejít do jiného klubu a musí se domluvit s tím svým. To se týká útočníků Jakuba Vrány z Washingtonu, Pavla Zachy z New Jersey a brankáře Davida Ritticha z Calgary. Bez smlouvy v NHL jsou ještě i další čeští hráči, ktřeí působili na farmách nebo si našli angažmá v Evropě.