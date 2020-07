Palát si připsal v prvním zápase po návratu NHL dvě asistence, u vítězství 5:0 byl i Rutta

Český útočník Ondřej Palát pomohl ve středečním přípravném utkání před restartem sezony NHL po pandemii koronaviru v Torontu třemi asistencemi k výhře hokejistů Tampy Bay nad Floridou 5:0. V sestavě vítězných Lightning nechyběl ani obránce Jan Rutta. Gólman Andrej Vasilevskij vychytal díky 26 zákrokům čisté konto. Toronto 21:03 29. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Palát. | Foto: Sam Navarro-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Tampu Bay, která má jako druhý nejlepší tým Východní konference z nedohrané základní části jistou účast v prvním kole play off, čeká od pondělka boj o nasazení postupně s Washingtonem, Bostonem a Philadelphií. Florida už v sobotu vstoupí do kvalifikace na tři vítězné duely proti New York Islanders.

Palát se nejdříve podílel ve 14. minutě na úvodním gólu utkání. Po jeho přihrávce překonal Sergeje Bobrovského bekhendovým blafákem Brayden Point, který pět sekund před koncem úvodního dějství zvýšil na 2:0.

Po 113 vteřinách druhé části se radovali Lightning znovu díky Nikitovi Kučerovovi, který využil přesilovou hru. V 26. minutě našel Palát na pravém kruhu Lukea Schenna, jenž zajistil nad rivalem z Floridy už čtyřbrankový náskok.

Výsledek dovršil v polovině závěrečného dějství Kučerov, jemuž asistovali autor čtyř bodů (2+2) Point a Palát. Na ledě strávil český útočník přes 13 minut a připsal si čtyři kladné body v bilanci plus/minus. Rutta odehrál přes 15 minut.

Stejně jako před úterními úvodními přípravnými zápasy v prázdné Scotiabank Areně bez diváků hráči obou týmů podpořili boj proti sociální nespravedlnosti a rasismu. Stoupli si na modrých čárách po bok soupeře.

Přípravné zápasy před kvalifikací a play-off NHL:

Toronto:

Florida - Tampa Bay 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Branky: 14. a 20. Point (na první Palát), 22. a 50. Kučerov (na druhou Palát), 26. L. Schenn (Palát).

Edmonton:

20:30 Minnesota - Colorado.