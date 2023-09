Několik Čechů se ukázalo v přípravných zápasech NHL. V debutu za Ottawu zářil Kubalík

Premiéra v dresu Ottawy Senators vyšla Dominiku Kubalíkovi výborně. Český hokejový útočník v prvním zápase po jarní výměně z Detroitu vstřelil gól, k němu přidal asistenci a pomohl Senators k výhře 4:3 v prodloužení nad Torontem.

Po 76 vteřinách hry si vyměnil puk s Robym Järventiem a pohotovou asistencí vybídl jednadvacetiletého Fina ke skórování.

O pět minut později se Kubalík prosadil také střelecky. Na hranici brankoviště tečoval střelu Lassiho Thomsona a radoval se z prvního gólu za Ottawu.

