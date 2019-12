Je na trenérovi, aby věděl, co si může dovolit. Nesmí to přesahovat lidskost, říká Eliáš

„Měl jsem asi dva trenéry, u kterých způsob, jak dostat všechno z hráčů, nebyl úplně ideální. Samozřejmě to musí mít nějaké meze a nesmí to přesahovat lidskost, aby to hráče ovlivnilo po zbytek kariéry nebo života,“ tvrdí bývalý hokejista Patrik Eliáš, který hrál 20 let v NHL.

V roce 2006, den před vánočními svátky, měl údajně trenér Marc Crawford nakopnout útočníka Seana Averyho. Důvodem bylo útočníkovo špatné střídání, za které rozhodčí udělili LA Kings dvouminutový trest.

„Kopání do zad si nevybavuju, nic tak drastického. Ale to je přesně na trenérovi, aby věděl, na kterého hráče si může co dovolit. Jestli někteří kluci nejsou schopní ustát jeho motivační postup, tak ten trenér nesmí přesáhnout hranici. Pak je to o lidech, jestli znají své hranice,“ říká Eliáš, který se po skončení hráčské kariéry stal trenérem a aktuálně je asistentem u české reprezentace do 20 let.

„Tohle už je přes čáru, v životě bych si to nedovolil. Je pravda, že ani mně se to jako hráči nikdy nestalo,“ tvrdí Vladimír Růžička, který má také zkušenosti jak hráčské, tak trenérské. Bývalý kouč národního týmu odehrál v NHL čtyři sezony.

„To, že někdo něco hodí v kabině nebo kopne do koše, to se stane, ale že by si někdo dovolil na hráče, to se za mé hokejové kariéry nikdy nestalo,“ říká Růžička.

Marc Crawford je v krátké době druhým trenérem v NHL, který musí čelit obvinění od bývalého svěřence. Minulý týden nařknul Akim Aliu z rasistických urážek Billa Peterse.

„Co se týká napadání rasy a podobně, to do hokeje samozřejmě nepatří. Ale mezi hráči mě taky několikrát nazvali cikánem a komunistou, jako že pocházím z východní Evropy. To tam taky probíhalo, ale bylo to v zápalu boje a ti kluci kolikrát nevěděli, o čem mluví,“ přiznává Patrik Eliáš, podle kterého se po Petersovi a Crawfordovi v blízké době asi objeví i další podobné případy.