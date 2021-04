Howeův rekord v počtu startů v NHL vyrovnán, spoluhráč Hertla Marleau odehrál 1767. zápas

V sobotním programu NHL bodovali tři čeští hokejisté. Radko Gudas pomohl asistencí k výhře Floridy na ledě Tampy Bay 5:3. V dresu poražených připravil jednu branku Ondřej Palát. Na jednom gólu se podílel i Tomáš Hertl, jehož nahrávka neodvrátila prohru San Jose v Minnesotě 2:5. Hertlův spoluhráč z druhé formace Sharks Patrick Marleau nastoupil do svého 1767. duelu v NHL a vyrovnal historický rekord Gordieho Howea v počtu odehraných zápasů. New York 7:02 18. 4. 2021 (Aktualizováno: 7:24 18. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Howe je ligovou legendou. Jako jediný hráč v historii nastoupil k zápasu NHL v pěti různých dekádách od 40. let až po 80. léta. Žádný jiný hokejista pak nebyl starší 48 let, když hrál svůj poslední zápas: Howe stanovil Marleauem nyní překonaný rekord ve věku 52 let a 11 dní.

Pastrňák nastartoval Boston k vítězství s Islanders, Hertlova trefa San Jose na body nestačila Číst článek

Marleauovi je nyní 41 let. Dvojka draftu roku 1997 spojila podobně jako Howe svou kariéru téměř výhradně s jedním klubem – Howe hrál 25 sezon za Detroit, Marleau je s dvouletou přestávkou 21 let hráčem San Jose.

Žralokům ze západního pobřeží zbývá do konce základní části ještě osm duelů. Marleau by tak mohl posunout rekord na číslo 1775.

Skóre zápasu v Minnesotě otevřel v 13. minutě za přispění Hertlovy asistence Brent Burns. Hráči Wild však vývoj duelu rychle otočili na svou stranu. V rozmezí 72 sekund třikrát překonali Martina Jonese v brance Sharks a v 16. minutě vedli 3:1.

Ve druhé části přidali Wild další dva góly a v brance San Jose nahradil Jonese Josef Kořenář. Český brankář za 20 minut neinkasoval, ale prohru 2:5 již odvrátit nedokázal.

Florida si v utkání s Tampou Bay vytvořila rozhodující dvoubrankový náskok již v první třetině. Na trefy Brandona Montoura a Patrica Hornqvista dokázal po Palátově asistenci rychle odpovědět Brayden Point, náskok dvou gólů ale Floridě osm sekund před první sirénou vrátil Jonathan Huberdeau.

V 37. minutě zvýšila Florida vedení na 4:1, Tampa se ale díky dvěma brankám dokázala vrátit zpět do zápasu. Uklidňující pátý gól Panthers vstřelil v závěru zápasu do odkryté branky Anthony Duclair. Asistenci u jeho trefy si připsal český bek Gudas.

NHL:

NY Rangers - New Jersey 6:3, Philadelphia - Washington 3:6, Buffalo - Pittsburgh 2:3, Montreal - Ottawa 0:4, Arizona - St. Louis 3:2, Winnipeg - Edmonton 0:3, Carolina - Nashville 3:1, Tampa Bay - Florida 3:5, Detroit - Chicago 0:4, Minnesota - San Jose 5:2, Dallas - Columbus 5:1.