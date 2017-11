Český průlom do NHL. Rozhodčí Suchánek bude rozhodovat zápas Islanders s Carolinou

„NHL nikdy nebyla můj sen, protože jsem nikdy netušil, že bych se do ní vůbec mohl dostat. Spíš bych řekl, že pro českého rozhodčího je to takový malý zázrak,“ řekl Libor Suchánek české mutaci webu NHL.com, která informaci přinesla.

Český rozhodčí usiluje o NHL. Vyzkouší si tři zápasy v nižší zámořské lize AHL Číst článek

Rozhodčí z Plzně bude v roli jednoho z čárových rozhodčích čtvrtečního programu, konkrétně v newyorském Barclays Centru v Brooklynu v utkání New York Islanders – Carolina Hurrricanes. Stane se teprve třetím evropským rozhodčím v nejslavnější soutěži světa.

„Samozřejmě se těším, ale obavy tam jsou. Jsem lehce nervózní, nebudu zastírat, že ne. Za sebou už mám přípravný duel ve slavné Madison Square Garden, debutovat rovnou v téhle slavné hale, tam jsem měl opravdu velký respekt. To mi snad pomohlo, už to nebude úplný skok rovnou do hloubky,“ přiznal.

28letý vystudovaný strojní inženýr léta pískal české soutěže až po extraligu. Vloni rozhodoval přípravný zápas před Světovým pohárem, letos dostal nabídku smlouvy a poslední měsíc a půl působil v nižší AHL.

„Nové je pro mě to, že tady čároví dost často sedí na mantinelu. To se v Evropě vůbec neděje. A pak taky spolupráce s kolegou, s druhým čárovým, je tu trochu jiná, hlavně při buly,“ vysvětlil Libor Suchánek.