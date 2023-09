Cestování je největší problém. Každý zápas řídím s jiným kolegou, říká český sudí v NHL Suchánek

Na svou sedmou sezonu v zámořské NHL se chystá jediný český a evropský rozhodčí v nejprestižnější soutěži světa Libor Suchánek. Rodák ze Stoda u Plzně si svou premiéru odbyl v roce 2017 v zápase New Yorku Islanders proti Carolině Hurricanes jako čárový sudí. Plzeň 13:12 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český sudí Libor Suchánek se připravuje na sedmou sezonu v zámoří | Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

„Pamatuji si, že jsem byl hodně nervózní, ale po zápase to bylo fajn. Všichni se ke mně chovali skvěle. Brankář Petr Mrázek přišel po zápase do šatny,“ vzpomíná na utkání mezi Islanders a Carolinou hokejový rozhodčí Libor Suchánek.

Vystudovaný inženýr ze Západočeské univerzity v Plzni si přitom postupně zvykal na rozdíly v rozměrech kluziště. „Je těžší se tam vyhnout pukům, lítá to kolem vás daleko častěji než v Evropě, ale zase od modré čáry je to blíž k bráně. Když se před brankou děje šarvátka, tak to je dobré,“ vysvětluje Suchánek pro Radiožurnál Sport.

Za sebou má Libor Suchánek jako čárový sudí už šest sezon v zámoří a ve čtyřiatřiceti letech před sebou ještě velkou perspektivu. „Patřím do mladšího průměru. Končí se tam v průměru kolem věku padesáti let. Záleží na tom, jak je kariéra rozhodčího úspěšná. Někdo píská do pětapadesáti let, někdo končí ve čtyřicetipěti letech,“ říká arbitr.

Náročné cestování

V letním období se objevil také doma na západě Čech. Nyní už ale balí zavazadla na předsezonní kemp sudích v Buffalu. „Jediné pevné datum je pětidenní předsezonní seminář v Buffalu. Začíná 9. září. Obsazení na zápasy v prvních dvou měsících dostaneme pravděpodobně hned po kempu,“ vysvětluje český sudí.

Zatím tedy Libor Suchánek neví, které zápasy nejslavnější hokejové soutěže mu budou tentokrát svěřeny. Při svém povolání tak musí být hodně flexibilní. „Příprava na zápas začíná delegací, kdy si musíme zajistit dopravu, hotely, letenky. Většinou to řešíme v komunikaci na skupinovém chatu, nejstarší rozhodčí určí na jakém hotelu budeme bydlet,“ upozorňuje Suchánek.

V zámoří český rozhodčí s číslem 60 na dresu nemá stálého partnera na čarách. „Každý zápas řídím s jiným kolegou. Vždy se sejdeme den před zápasem ve městě. Někdo přilétá v den zápasu a pak létáme do jiných měst,“ říká rozhodčí.

Libor Suchánek se snaží nechybovat na ledě, hodně zabrat mu ale dává především náročné cestování. „Nejtěžší na naší práci je cestování. Musíme řešit problémy jako zrušené lety, zpoždění nebo ztracená zavazadla. Když jsem po Vánocích pískal v San Jose, tak jsem následně letěl do Seattlu. Usnul jsem ve dvě hodiny ráno, vstával jsem v pět ráno. Při cestě na letiště mi přišla zpráva, že let je zpožděný do dvanácti hodin. Snažil jsem se najít alternativu, ale bylo to v nejvytíženějším období po prázdninách. Vše bylo vyprodané, takže jsem musel nervózně čekat a do Seattlu jsem se dostal až někdy v pět odpoledne,“ popisuje trable jediný evropský rozhodčí v zámořské NHL.