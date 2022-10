San Jose s Nashvillem rozehrají v Praze sezonu NHL. ‚Klukům se tu moc líbí,‘ pochvalují si Hertl se Šimkem

Hokejisté San Jose a Nashvillu v pátek večer začnou novou sezónu NHL. Premiérové utkání tohoto ročníku se odehraje v pražské libeňské hale odkud uslyšíte celý zápas v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na ledě budou v dresu San Jose i dva Češi, Tomáš Hertl a Radim Šimek, pro které je svátkem zažít soutěžní utkání před svými blízkými. Praha 12:11 7. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Hertl na tréninku v O2 areně | Zdroj: Profimedia

„Je kouzelné, že jsme zase v Čechách. Vždycky se sem rád vracím. S kamarády cizinci ze San Jose jsme byli na Václavském náměstí, dali jsme si z grilu typickou českou klobásu a kluci z toho byli nadšení. Říkali, že Praha se jim líbila víc než Berlín, což mě potěšilo,“ říká pro Radiožurnál Radim Šimek, který se na pár hodin změnil v průvodce.

Po letmých zastávkách v ostatních evropských městech se San Jose přesunulo do Prahy, kde odstartuje novou sezónu. Navíc se tak stane v hale, ve které Tomáš Hertl začínal svou kariéru ve velkém hokeji.

„Kdo by nechtěl dát doma gól. Samozřejmě je to pro mě motivace. Doufám, že si zápas oba týmy užijí a hokej se bude do Prahy vracet víc. Kluci z týmu sem rádi jezdí a věřím, že předvedeme dobrou show,“ říká opora San Jose Tomáš Hertl.

Welcome home, boys...

Vítejte doma pic.twitter.com/wq3Y5plEk2 — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) October 6, 2022

Kalifornský tým nepatří k favoritům soutěže. Podle předsezónních předpokladů by mohl mít i problém se probojovat do vyřazovací fáze. Záležet bude na výkonech první, středoevropské formace, protože v ní s Hertlem bude hrát Švýcar Timo Meier.

„Na ledě se bavíme pořád. Víme, že jsme důležitá lajna, která musí vést tým. Mimo hokej máme oba rádi fotbal, já spíš Premier League a on trošku Bundesligu. Přijde mi, že obecně jsme si s ostatními hráči z Evropy blíž. Bavíme se o létě, kde jsme byli a tak.“

Debaty o dovolených končí, teď začíná nový ročník NHL. Úvodní buly utkání San Jose s Nashvillem je naplánované na pátek ve 20 hodin, kdy začne také přímý přenos utkání na Radiožurnálu Sport.