Brankáře Vaněčka čeká nová kapitola v NHL. ‚S nikým se tam neznám, doufám, že to bude dobré,‘ říká

Hokejový gólman Vítek Vaněček se v Liberci připravuje na nové angažmá v NHL. V rozšiřovacím draftu si ho vybral nováček soutěže – Seattle Kraken. Pětadvacetiletý český brankář má za sebou premiérovou sezónu v zámořské soutěži, když po letech čekání dostal příležitost ve Washingtonu Capitals. Liberec 10:16 24. července 2021

„Na hlavu to není nic jednoduchého. Život ve Washingtonu je jiný. Jezdí se tam šest, sedm hodin autobusem a hned druhý den se hraje zápas. Já jsem rád, že jsem to vydržel. Teď přišla šance a já se jí snažil chytit. Sezona dopadla dobře, takže je to taková zásluha za to, že jsem to vydržel,“ říká Radiožurnálu Vítek Vaněček.

Šest let bojoval o NHL v nižších soutěžích. Až v uplynulé sezóně se ale výrazně prosadil v dresu Washingtonu. Týmu pomohl do play-off. Teď bude v Seattlu stát znovu na pomyslné startovní čáře.

„Je to něco nového. Nový tým, město, hráči. S nikým se tam neznám. Doufám, že do toho vběhnu, aby to bylo v pořádku,“ líčí český brankář.

Po ročním angažmá v NHL ho rozšířený draft překvapil. „Věděl jsem, že si místo mě Washington pokryl Ilju Samsonova. Ale tušil jsem, že z týmu má Seattle na výběr další útočníky a obránce. Nečekal jsem to,“ přiznává.

O novém klubu toho zatím Vaněček moc neví. Netuší, jaký bude na severozápadě Spojených států o hokej zájem. „Co jsem slyšel, tak kdy se tam hraje liga amerického fotbalu NFL, tak fanoušci blázní. Uvidíme, jak to bude s hokejem. Na druhou stranu to bude asi trochu život v letadle, protože budeme hodně cestovat, ale to se nedá nic dělat, takový je hokej.“

Seattle si pětadvacetiletého rodáka z Havlíčkova Brodu vybral ze tří desítek gólmanů. O to víc ho důvěra těší, a to i ze strany manažera Rona Francise.

„Je to potěšující. Měli tam na výběr i starší a zkušenější gólmany. Ale myslím, že generální manažer chtěl postavit tým mladší, aby byl fungoval více let. Jsem rád, že nám takto věří, a doufám, že to bude na obě strany dobré,“ přeje si Vítek Vaněček. Aktuálně se připravuje v Liberci, kde také doléčuje poraněná třísla.