Moje přání je, aby se vše vrátilo do normálu, říká Pastrňák před startem nové sezony NHL

Když šéf NHL Gary Bettman v létě oznamoval, že se play-off bude dohrávat ve dvou městech, v Torontu a Edmontonu, asi nečekal, jak moc omezená bude i sezona příští. Ta začne 13. ledna a týmy místo 82 zápasů čeká ve zkrácené základní části 56 duelů.

„Moje přání je jedině to, aby se vše vrátilo do normálu, protože už to je docela dlouhá doba, a škodí to nejen hokeji. Už stačilo,“ říká hokejista Bostonu a jeden ze dvou nejlepších střelců minulé sezony David Pastrňák.

V play-off už zažil zápasy s prázdnými tribunami, ale nemyslí jen na sebe, na spoluhráče nebo protihráče, ale právě na fanoušky, kteří tvoří značnou část příjmů pro kluby.

„Přeci jen pro ně to je také část života. Oni svůj klub milují, fandí mu a taky by se na něj raději dívali naživo než z televize. Pro hráče je to strašně nepříjemné, stadiony jsou veliké a hrát na nich před prázdnými tribunami není nic jednoduchého,“ ví Pastrňák.

Nové dělení

Týmy si mohou být jisté alespoň tím, že budou hrát ve svých halách. Celá NHL se totiž rozdělí podle divizí jinak, než tomu bylo doposud. Kanadské týmy, kterých je dohromady sedm, budou hrát jen spolu. Další tři divize budou hrát americké týmy, a to také jen proti sobě.

A tak při pohledu do kalendáře najdeme takzvané dvojzápasy. Když už třeba právě Boston bude cestovat na utkání třeba do New Jersey, odehraje se soupeřem dva zápasy. A takhle je koncipovaný kalendář celé základní části NHL.

„Pro základní část to uděláme tak, že kanadské týmy budou hrát primárně proti sobě. Tím nám zbyde 24 týmů v USA. Naším cílem je omezit cestování po Severní Americe co nejvíc to jde. Byli bychom rádi, kdyby kluby využívaly stále stejné hotely a restaurace. Chceme, aby liga fungovala bezpečně, jak jen to je možné,“ popisuje generální komisionář NHL Gary Bettman.

Pokud vše půjde bez zásadních komplikací, mohli by se třeba v průběhu sezony vrátit na tribuny alespoň v omezené míře fanoušci.

Ti budou vyhlížet také play-off, do kterého postoupí čtyři týmy z každé divize. Finále vyřazovacích bojů se bude hrát až na začátku července.

Kdo se vrátí a kdo ne?

Stanley Cup obhajuje Tampa Bay v sestavě se dvěma Čechy – Ondřejem Palátem a Janem Ruttou. Ti se potkají ve své divizi třeba s Dominikem Kubalíkem v Chicagu, Martinem Nečasem v Carolině nebo Filipem Hronkem v Detroitu. Aktuálně zraněného Pastrňáka zase čekají časté zápasy proti Philadelphii s Jakubem Voráčkem nebo s Jakubem Vránou v sestavě Washingtonu.

Jinak ale liga přijde o jedno velké a také kontroverzní jméno. V NHL už nebude pokračovat Ijla Kovalčuk, který na dva roky podepsal v ruském Omsku. A také není jasné, jak kde bude hrát legenda Bostonu a celé NHL, slovenský obránce Zdeno Chára.

„Třeba u nás ještě podepíše. On a David Krejčí mi pomohli, když jsem přišel jako mladík, v čemž nám samozřejmě pomohl společný jazyk, ale také to, že je lídrem. Jsem rád, že jsem mohl být v jeho týmu,“ líčí útočník Bostonu David Pastrňák, který začne sezonu zápasem na ledě New Jersey 14. ledna.

O den dříve začne zkrácená základní část NHL pěti zápasy. Pro týmy, které v minulé sezoně neprošly do play-off, mohou začít přípravné kempy na Silvestra, ty ostatní se společně mohou připravovat až od 3. ledna. Žádné přípravné duely se hrát nebudou.