Co bude s NHL? ‚Nevíme, jestli tam poletíme během dvou dnů nebo dvou týdnů,‘ říká obránce Gudas

Hokejová NHL by měla pokračovat přibližně za pět týdnů. Na přelomu července a srpna by měla podle předpokladů začít úvodní kola play-off pro 24 týmů. Zatím ale není jisté, kde se bude hrát, a jestli nové případy nákazy nemocí covid-19 v týmech Tampy či Toronta můžou start soutěže ohrozit. New York 18:23 21. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatím není ani jisté, kde se bude sezona NHL dohrávat. Na snímku Alexandr Ovečkin slavící gól. | Zdroj: Reuters

Na nové případy nákazy koronavirem v řadách klubů NHL zatím vedení ligy reaguje celkem klidně, pouze teď vydalo prohlášení, že musí být testováni všichni, kdo se zapojí do dobrovolných přípravných kempů. To znamená v současnosti více než 200 testovaných lidí, ze kterých bylo 11 pozitivních. Vedení soutěže dále uvedlo, že bude postupovat podle amerických a kanadských nařízení.

Restart NHL se komplikuje, koronavirem se nakazili v týmu Tampy či útočník Toronta Matthews Číst článek

Zatím není ani jisté, kde se bude hrát, i když některé informace už prosakují. Soutěž se bude dohrávat ve dvou městech, původně se mělo vybírat z deseti míst, ale podle amerického reportéra a hokejového experta Pierra LeBruna má šest měst výrazně větší šance.

Ve výběru údajně zůstává trojice kanadských měst Vancouver, Edmonton, Toronto, mezi kterými by se mohlo rozhodnout o jednom pořadateli. Druhým by podle dřívějších zpráv mělo nejspíše být Las Vegas.

Vedení NHL by o tom mělo rozhodnout během následujícího týdne. To jsou jediné dostupné informace a ani hráči sami jich víc nemají. Ale kdyby z NHL zavolali, tak třeba obránce Radko Gudas by do Washingtonu odletěl rád.

„Chce se mi, to je jasné. Získat Stanley Cup se někomu nepovede za celý život. Důvod tam je. Teď jde o to se dohodnout na tom, za jakých by to bylo podmínek, aby to bylo rozumné. Sami nevíme, jestli tam poletíme během dvou dnů nebo dvou týdnů,“ říkal před pár dny Radko Gudas, který je stejně jako další hráči v Česku a čeká.