Hráčská asociace NHL odsouhlasila play-off s 24 týmy. O dalších podmínkách restartu sezony se jedná

Výkonný výbor hráčské asociace souhlasil s tím, aby se sezona NHL přerušená pandemií koronaviru dohrála systémem play-off s 24 týmy. O dalších podmínkách restartu zámořské hokejové soutěže se bude ještě jednat. Jasno zatím není mimo jiné o dějištích zápasů a herním formátu. New York 9:01 23. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prázdná Capitol One Arena, kde své zápasy hrají hokejisté Washingtonu | Zdroj: Reuters

Koronavirová pandemie přerušila ligu 12. března, kdy klubům zbývalo absolvovat 11 až 14 zápasů základní části. Ta by se už podle návrhu nedohrávala a šlo by se rovnou do play-off na základě aktuálního bodového průměru. Místo obvyklých 16 týmů by se ve vyřazovací části mělo představit 24 mužstev.

Návrh na dokončení sezony počítá s tím, že nejlepší čtyři týmy z každé konference by měly na úvod play off volno. Zbylých 16 klubů by absolvovalo předkolo na tři vítězné zápasy. Nejlepší čtyři týmy Východu (Boston, Tampa, Washington, Philadelphia) a Západu (St. Louis, Colorado, Vegas, Dallas) by mezitím hrály dva turnaje o nasazení v prvním kole. Zatímco předkolo by se hrálo na tři vítězné zápasy, dál by se pokračovalo klasicky sériemi na čtyři výhry.