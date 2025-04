Z Olomouce do Utahu. Kunc po životní sezoně podepsal dvoucestnou smlouvu v NHL

Odchovanec brněnské Komety odehrál za Olomouc včetně baráže 53 zápasů, ve kterých vstřelil 14 branek a přidal 22 asistencí.

Kunc tak byl nejproduktivnějším hráčem Hanáků. V listopadu debutoval v reprezentaci a není vyloučené, že jej kouč Radim Rulík ještě pozve do přípravy před mistrovstvím světa.

Utah Hockey Club has signed forward Michal Kunc to a one-year, two-way contract.



