Mrázek zářil při výhře Detroitu, Neuvirtha pěti góly vyhnali z branky

V Detroitu čekali fanoušci na první gól v souboji proti San Jose přes dvě třetiny, pak prolomil bezbrankové skóre obránce první formace Red Wings Trevor Daley.

Čisté konto ale nebylo přáno ani Petru Mrázkovi. Pět minut před koncem se hosté dostali do tlaku připomínajícího přesilovou hru a Kevin Labanc střelou pod horní tyčku vyrovnal.Na ledě v tu chvíli byl i Tomáš Hertl, který si zapsal druhou asistenci.

Zápas došel do samostatných nájezdů, kterých se jelo hned sedm sérií. Mrázek chytil čtyři z pokusy soupeřů, jako posledního zneškodnil Hertla a po zápase byl za 30 zákroků vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Hokejisté Philadelphie bojují na hraně postupu do play-off, ale ve Washingtonu i přes vydařený úvod prohráli. „Všichni chceme udělat play-off, je to pro nás důležité. Máme hodně mladých hráčů, kteří si to chtějí vyzkoušet, ale víme, že to pro nás bude náročné až do konce sezony,“ tuší pro Radiožurnál opora Flyers Jakub Voráček.

Flyers vedli po první třetině 2:0, po změně stran ale dvakrát rychle za sebou překonal Michala Neuvirtha Stephenson a vyrovnal.

Tlak Capitals pokračoval a když český brankář 10 minut před koncem pustil pátý gól, přepustil své místo v kleci Philadelphie Alexovi Lyonovi.

V závěru už Jakub Voráček pouze snížil svým desátým gólem v sezoně na 3:5.

NHL:

Toronto - NY Islanders 5:0, Washington - Philadelphia 5:3, Detroit - San Jose 2:1 po sam. nájezdech.