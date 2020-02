Hokejista Bouwmeester zůstává po srdeční příhodě během zápasu v nemocnici, hledá se příčina kolapsu

Hokejista St. Louis Blues Jay Bouwmeester zůstává po srdeční příhodě při úterním zápase NHL v Anaheimu v nemocnici na pozorování. Podle vyjádření klubu se šestatřicetiletému obránci daří dobře a čekají ho další vyšetření, která pomohou určit příčinu jeho kolapsu. Anaheim 8:51 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bouwmeestera postihla srdeční příhoda během zápasu na ledě Anaheimu. Utkání se poté nedohrálo. | Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Jay momentálně podstupuje sérii testů, které mají určit, jak a proč se to stalo, ale všechno zatím vypadá dobře,“ uvedl manažer St. Louis Doug Armstrong v prohlášení.

VIDEO: Obránce Bouwmeester zkolaboval během utkání NHL. ‚Utrpěl srdeční příhodu,‘ uvedlo St. Louis Číst článek

V nemocnici Bouwmeestera navštívil i kapitán týmu Alex Pietrangelo, než se mužstvo přesunulo k dalšímu zápasu do Las Vegas. „Bude těžké hrát, ale mluvili jsme s Jayem a je v dobré náladě. Ulevilo se nám. Zůstali jsme přes noc, nechtěli jsme odjet, než bude jasné, jak mu je,“ řekl Pietrangelo.

Bouwmeester se zhroutil během první třetiny na střídačce po dokončeném střídání, když se v přerušené hře natahoval pro pití. Na pomoc mu okamžitě přispěchaly lékařské týmy obou klubů. Podle Armstronga museli záchranáři použít i defibrilátor, aby obnovili činnost srdce.

„Když se něco takového stane, nikdy to není dobré, nicméně se to nemohlo stát na lepším místě než v Honda Center. Díky všem za pomoc při záchraně života,“ uvedl Armstrong. Při převozu do nemocnice už byl Bouwmeester při vědomí a komunikoval.

Zápas, z něhož bylo odehráno necelých 13 minut, zůstal nedohrán a vedení NHL pro něj najde nový termín.

Bouwmeester hraje v NHL sedmnáctou sezonu, v té minulé získal se St. Louis Stanleyův pohár. Má také zlatou olympijskou medaili z her v Soči v roce 2014. Kanadský obránce patří k železným mužům a drží v NHL jednu z nejdelších sérií bez vynechaného zápasu: nastoupil k 737 utkáním v řadě.