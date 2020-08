Voráček asistencí pomohl k výhře Philadelphie nad Bostonem. Za Bruins Krejčí s Pastrňákem nebodovali

Hokejisté Philadelphie i díky asistenci útočníka Jakuba Voráčka porazili v úvodním utkání o nasazení do 1. kola play off NHL v Torontu Boston 4:1. V sestavě poraženého nejlepšího týmu nedohrané základní části NHL kvůli pandemii koronaviru nechyběly ofenzivní opory David Pastrňák a David Krejčí, kteří nebodovali. V Edmontonu vstoupila do kvalifikace play off NHL Arizona výhrou nad Nashvillem 4:3.

