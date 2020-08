Kubalík po historickém počinu: Na co jsem sáhl, to vyšlo. Z toho člověk dostane úplně novou energii

Dva góly, tři asistence, zápis do historických kronik. Dominik Kubalík z Chicaga v prvním duelu kvalifikace v Edmontonu proti tamním Oilers vytvořil rekord NHL, žádný jiný nováček při debutu v play off totiž takové bilance nedosáhl. Blackhawks díky jeho výkonu zvítězili 6:4 a vykročili tak k postupu z úvodního kola. Edmonton/Toronto 16:08 2. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Hrozně jsem si zápas užil. Nevstoupili jsme do něj ale dobře, dostali jsme gól v první přesilovce,“ líčí Radiožurnálu první minuty své premiéry v play off NHL Kubalík. „Hned jsme se ale dokázali do zápasu vrátit, začali jsme se více tlačit do brány a kombinace nám vycházely.“

„Byl to jeden z těch zápasů, ve kterých na co jsem sáhnul, z toho něco bylo. To je pro mě, jakožto útočného hráče, super. Najednou člověk dostane úplně novou energii do těla a hrozně si to užívá,“ popisuje dojmy z rekordního utkání Kubalík.

V NHL se aspirant na letošní Calder Trophy pro nejlepšího nováčka dlouho rozkoukával. „Možná 20 zápasů mi to vzalo, i když jsem od sebe očekával víc. Postupem času se to zlepšovalo, začal jsem si věřit a spoluhráči začali také,“ tvrdí čtyřiadvacetiletý křídelník.

To se projevilo především na Kubalíkově gólové produktivitě. Ve zkrácené základní části soutěže dal 30 branek, což Chicagu pomohlo vměstnat se na místa, která zajišťovaly postup do rozšířeného play off. Tým tak dál může spoléhat na svou první formaci s českým útočníkem.

„Víme, co od sebe očekávat a dokážeme si vyhovět, je to na ledě znát. Spolupráci si hrozně užívám. Už od prvního zápasu, co nás dali dohromady, tam něco bylo,“ uvádí Kubalík o spolupráci s Jonathanem Toewsem a Brandonem Saadem.

Zápasy bez diváků

Na play off vyrazili Blackhawks do Edmontonu, kde svá utkání odehraje celá Západní konference. Obejít se museli, stejně jako domácí, bez diváků, kterým není vstup na utkání povolen.

„Plná hala tým nakopává a dodává energii, tohle je něco jiného. Musíme si na to zvyknout. V zápase to ale člověk přestane vnímat, přestože diváci v ochozech nejsou.“

A Kubalíkova slova potvrzuje i Martin Nečas z Caroliny: „Bez diváků je to samozřejmě divné, ale bylo to tak vyhecované, že si toho člověk nevšímal.“

Vyhecovaná střetnutí

Právě Hurricanes se v druhém místě konání play off Torontu postarali o úvodní soutěžní zápas NHL po restartu. A o gentlemanský souboj s New Yorkem Rangers opravdu nešlo, jak přiznává i Nečasův spoluhráč Petr Mrázek.

„První zápasy naostro jsou vždy nejtěžší. Myslím, že jsme se s nimi poprali hodně dobře.“ Ano, poprali. Zápas skutečně chvílemi připomínal boj v boxerském ringu. Padlo 16 dvouminutových trestů, spoustu tvrdých hitů a došlo i na rvačku.

„Nehrál jsem přípravný zápas, takže to byl ze začátku trochu nezvyk. Hned v první minutě jsem dostal hit na modré, to bylo takové uvítání do mého prvního play off zápasu v NHL. Bylo to fyzicky náročné. Musíme se vyvarovat tolika vyloučení, na obou stranách bylo moc přesilovek a hra tolik neplynula,“ líčí Mrázkův spoluhráč Nečas.

„Tempo bylo jako v play off. Z toho jsem měl radost, jelikož to vyhecuje. Hned v prvním střídání sestřelil Brady Skjei soupeře Jespera Fasta, to nám pomohlo,“ doplňuje brankář Mrázek, který pochytal 24 střel a přispěl k výhře 3:2.

Ta může být ve finálním zúčtování důležitá. Úvodní kolo play off se totiž hrají jen na 3 vítězná utkání. „I kvůli tomu je první výhra obrovská. Musíme pokračovat,“ hecuje se Nečas, autor vítězného gólu Caroliny.

Jeden z hitů na Martina Nečase v utkání s Rangers:

Big clean hit on Martin Necas in center ice, but accidentally takes an inadvertent elbow to the head by Buchnevich. Looks to be in some discomfort. pic.twitter.com/B76rgbm5YP — NHL Player Safety Watch (@NHLSafetyWatch) August 1, 2020

‚Bublina‘ na hotelech

Ve výjimečně rozšířeném play off systému může nejlepší týmy čekat až pět soupeřů. Finále Stanley Cupu je naplánováno na přelom září a října.

Některé tak čeká dlouhý pobyt v „bublině“ na hotelech v Edmontonu či Torontu. „Zatím jsme tu chvíli, takže to ještě není tak hrozné. Týmům, co tu budou delší dobu, to možná bude lézt na nervy. Máme tu aktivity, dá se to,“ říká Nečas.

Netradiční prostředí si naopak tolik nepřipouští Mrázek: „Jakmile jsme začali, už se tím bude v bublině žít. Stejně není moc času na jiné věci. Zahrajeme si karty nebo golf na simulátoru, odpočineme si masáží. Uděláme si pohodu jako v play off, kde času také příliš není.“

NHL pokračuje dalšími zápasy v neděli večer, kdy se utká Nashville s Arizonou a dojde také na souboj Davida Pastrňáka s Jakubem Voráčkem při střetnutí Bostonu a Philadelphie.