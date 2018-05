Stanley Cup se vrátí do Česka. Tuzemští hokejisté hrají za oba finalisty NHL

Je to už tři roky, co zvedl některý z českých hokejistů nad hlavu slavný Stanley Cup. Po Michalu Rozsívalovi tuhle radost teď zažije další Čech. Ve finále zámořské NHL nastoupí hned tři čeští hokejisté a jméno minimálně jednoho z nich zůstane na konci finálové série navždy vyryté do slavné stříbrné trofeje. Washington, Praha 12:52 24. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vrána | Zdroj: Reuters

Do finále Stanley Cupu se v noci na dnešek probojoval po 20 letech Washington, který v sedmém finále východní konference zvítězil na ledě Tampy Bay 4:0. V dresu Capitals slavili postup i Michal Kempný a Jakub Vrána.

Oba k historickému úspěchu Washingtonu sami přispěli. Kempný nastupoval v první obranné dvojici a kryl záda elitní formaci v čele s ruským kapitánem Ovečkinem. Jakub Vrána se pak dokonce mohl zapsat mezi střelce. Ještě v první třetině za stavu 1:0 ujížděl sám na domácího gólmana a trefil ve velké šanci tyč.

Právě Jakub Vrána zažil letos velký skok v kariéře. Zatímco v loňské sezoně příliš často nenastupoval, letos rozhodoval důležité zápasy. Dvaadvacetiletý hokejista loni odehrál v dresu Capitals pouze 21 zápasů, letos už se ale do sestavy prosadil natrvalo.

Ze začátku sezony dokonce nastupoval v elitní formaci s ruskými hvězdami Ovečkinem a Kuzněcovem.

„Minulý rok jsem tu byl na dvacet zápasů, ale tuhle sezonu jsem tu od začátku. Je to pro mě nové, první rok a čím déle jsem tady, tím víc se zlepšuju. Hodně čtu ze zápasů a zlepšuju to, co nejde,“ řekl Radiožurnálu Jakub Vrána letos v lednu.

Spolu se zbytkem týmu se Jakub Vrána dopracoval až do finále Stanley Cupu a zasloužil se o to i důležitými góly a nahrávkami. Právě Vránovy tři body byly klíčové v pátém zápase série proti Pittsburghu, kdy Washington zvrátil nepříznivý stav 2:3. I díky tomu pak Capitals dnes v noci dokráčeli až do finále Stanley Cupu, kde vyzvou Vegas Golden Knights

Barvy nováčků soutěže hájí útočník Tomáš Nosek, je tedy jisté, že po 3 letech se nejslavnější hokejový pohár vrátí do Česka. Finále Stanley Cupu startuje v noci z pondělí na úterý českého času právě na ledě Vegas.