Stanley Cup míří do Česka. Vaněček trofej přiveze v srpnu do Havlíčkova Brodu, Nosek do Pardubic

Nejslavnější hokejová trofej se v srpnu dostane do Česka. Stanley Cup budou mít k dispozici brankář Floridy Vítek Vaněček, který už může plánovat program do Havlíčkova Brodu, jeho spoluhráč – útočník Tomáš Nosek – se ukáže s trofejí v Pardubicích. A na východě Čech se neobjeví stříbrný pohár v rukou českého reprezentanta poprvé. Pardubice/Havlíčkův Brod 11:00 9. července 2025

„Stanley Cup jsem viděl poprvé jako malý kluk tady, v Pardubicích na zimním stadionu. To s ním přijeli Milan Hejduk a Martin Škoula,“ vzpomíná Nosek na zážitek z roku 2001, kdy slavnou trofej získali hráči Colorada.

Tehdy bylo Noskovi 8 let, a když byl ještě menší, byl poprvé Stanley Cup v Česku díky Romanu Turkovi v roce 1999. Ten vyhrál slavnou trofej s Dallasem a po strastiplné cestě přes letiště ve Frankfurtu dorazil na jih Čech.

„To už si nepamatuju. A hlavně tenkrát se to moc nevysílalo, takže dnes jsou úplně jiné možnosti se všemi sociálními sítěmi. Propagace celé cesty bude úplně něco jiného než tenkrát,“ slibuje Nosek od 12. srpna, kdy přijede s pohárem do Pardubic. Kdo oslavy osobně nenavštíví, nemusí smutnit – bude možnost se na oslavy dívat přes přímý přenos.

Oslavy na ‚Pernštejňáku‘

„Samozřejmě že bych si to rád užil jen sám pro sebe, ale chci se podělit i s fanoušky tam, kde jsem vyrůstal. Takže všechny rád zvu na Pernštýnské náměstí. Doufám, že to s městem dotáhneme do konce a celý program bude právě na Pernštýnském náměstí,“ pokračuje Nosek.

Program bude pro českou dvojici velmi rychlý. Po Pardubicích se pohár – pokud oslavy přežije – přestěhuje za Vítkem Vaněčkem do nedalekého Havlíčkova Brodu.

„Už jsme to s Víťou probírali. Spojíme se a Víťa mi slíbil, že přijede ke mně a já jsem mu slíbil samozřejmě to samé. Oba dny strávíme spolu,“ říká vítěz Stanley Cupu Tomáš Nosek a který podle sociálních sítí po dovolené v Itálii plánuje ještě cestu do Španělska.

Tam už by měl zahájit přípravu na novou sezonu, ve které bude Florida útočit na třetí Stanley Cup v řadě – to se naposledy podařilo New York Islanders v 80. letech.

Vítek Vaněček | Foto: Bruce Bennett | Zdroj: Profimedia