Šustrův první gól v sezoně Tampě nestačil, Boston nasměroval k výhře Pastrňák

Nejlepší tým NHL, Tampa Bay, prohrál na ledě Bostonu 2:3. Lightning k bodům nepomohl ani gól Andreje Šustra. Za domácí Bruins si připsal jednu asistenci druhý nejproduktivnější Čech v soutěži David Pastrňák. Asistence Jaškina s Sobotky pouze zmírnily porážku St. Louis v Anaheimu. Boston 6:38 30. listopadu 2017

Na svůj první bod v sezoně musel Andrej Šustr počkat téměř až do prosince, dočkal se ve svém dvanáctém zápase, když Tampa dorazila do Bostonu. Chvíli po polovině zápasu se český obránce dostal k puku na modré čáře a prostřelil gólmana Raska v prostoru pod lapačkou.

Český obránce ale v tu chvíli pouze snížil náskok Bruins na 1:3 z pohledu aktuálně nejlepšího týmu v NHL. Tampa na čtyřzápasovém tripu po venkovních stadionech třikrát prohrála a v Bostonu se na tom podílel i David Pastrňák. Druhý nejproduktivnější Čech v soutěži už v první třetině našel křižnou přihrávkou McAvoye, který otevřel skóre.

Hosté dokázali už pouze snížit, takže se Boston po výhře 3:2 posunul na průběžné deváté místo Východní konference.

Sustr from the point → ! pic.twitter.com/Kzuazjge1F — NBCSN (@NBCSN) 30 November 2017

Bodově se do čela celé soutěže mohli dostat hokejisté St. Louis Blues, to by ale nesměli doma prohrát s Anahaimem. Kačeři si především díky výbornému nástupu do druhé třetiny a dvěma využitým přesilovkám vybudovali náskok 3:0, který drželi až do 57. minuty.

V závěrečném náporu Blues využíval Kyle Brodziak české asistence. Čtyři minuty před koncem využil práce Dmitrije Jaškina a připravil gólmana Gibsona o čisté konto. Brodziak snížil dokonce na 2:3 po přesném pasu Vladimíra Sobotky, jenže to už do konce zápasu zbývalo pouhých 16 vteřin.

NHL:

Boston - Tampa Bay 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Branky: 8. McAvoy (Pastrňák), 18. Riley Nash, 26. Krug - 31. Šustr, 43. Stamkos. Střely na branku: 36:21. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. McAvoy, 2. Marchand, 3. T. Rask (všichni Boston).

Montreal - Ottawa 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky: 23. Drouin z trestného střílení, 26. Danault - 5. Mark Stone. Střely na branku: 31:28. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Drouin (Montreal), 2. Mark Stone (Ottawa), 3. Alzner (Montreal).

St. Louis - Anaheim 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Branky: 57. a 60. Brodziak (na první Jaškin, na druhou Sobotka) - 5. a 24. Vermette, 21. K. Roy. Střely na branku: 39:30. Diváci: 16.760. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Vermette (oba Anaheim), 3. Brodziak (St. Louis).

Colorado - Winnipeg 3:2 v prodl. (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 14. Kerfoot, 52. Zadorov, 61. MacKinnon - 9. Morrissey, 45. Little. Střely na branku: 26:33. Diváci: 13.017. Hvězdy zápasu: 1. Kerfoot, 2. MacKinnon, 3. Zadorov (všichni Colorado).