NHL své hokejisty na olympijský turnaj v Pekingu nepustí, potvrdilo vedení soutěže

Hokejisté z NHL nebudou startovat na únorových olympijských hrách v Pekingu. Potvrdilo to vedení zámořské ligy i hráčské asociace NHLPA. Hlavním důvodem je rychle se šířící varianta koronaviru omikron a skutečnost, že kvůli ní bylo odloženo již padesát zápasů. Zámořská media o rozhodnutí informovala již v úterý.

„NHL respektuje a obdivuje touhu hráčů NHL reprezentovat své země a účastnit se turnaje nejlepších. Čekali jsme tak dlouho, jak bylo možné, abychom učinili toto rozhodnutí a zároveň jsme zjišťovali všechny dostupné možnosti, jak umožnit našim hráčům zúčastnit se zimních olympijských her v roce 2022,“ uvedl komisionář soutěže Gary Bettman v prohlášení s tím, že s ohledem na množství odložených zápasů to není možné.

Palát asistoval v NHL u vítězné branky Tampy Bay proti Vegas. Zbylých devět zápasů odložili Číst článek

Soutěž, která je aktuálně do 26. prosince přerušená, plánuje využít únorový termín olympijských her k dohrání zápasů, které byly odloženy nebo v nejbližší době odložené budou. „Našim cílem je, a musí to tak zůstat, zodpovědně a bezpečně dokončit včas kompletní základní části a play off Stanleyova poháru,“ podotkl Bettman.

V Pekingu tak budou stejně jako na ZOH v jihokorejském Pchjongčchangu v roce 2018 hrát hokejisté z evropských soutěžích, teoreticky je možné, že v nominaci budou i hráči z nižších zámořských lig. Hvězdy z NHL na olympiádě startovaly naposledy v Soči 2014, kde hokejový turnaj ovládla Kanada.

„Oceňujeme snahu Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodní hokejové federace i organizačního výboru olympijských her hostit hráče NHL. Okolnosti nám ale znemožnily pokračovat v přípravách. Těšíme se na start na olympiádě v roce 2026,“ dodal šéf NHL. Další hry se uskuteční v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

Obava z karantény

Výběr Filipa Pešána se tak bude muset obejít bez hvězd jako David Pastrňák, Jakub Voráček, Tomáš Hertl, Ondřej Palát a dalších. Problematické možná ale bude i nominace hráčů z domácí soutěže.

Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek totiž uvedl, že bude proti případné účasti hráčů Dynama na olympijském turnaji v Pekingu, pokud bude účastníkům her hrozit v případě pozitivního testu na koronavirus až pět týdnů v karanténě v Číně.

„Pokud bude na olympiádě platit až pětitýdenní karanténa pozitivně testovaných a někdo z hráčů Dynama Pardubice dostane nominaci, nebudu souhlasit s účastí,“ napsal Dědek na twitteru. Na nedávném turnaji Channel One Cup reprezentovali pardubičtí útočníci Matěj Blümel a Adam Musil.

V oficiálních materiálech, které zatím dostal Český svaz ledního hokeje nebo Český olympijský výbor, však informace o tak dlouhé karanténě není.