Posily z NHL se ve Stockholmu připojily k reprezentaci, vyhlíží blížící se mistrovství světa

Posily z NHL už jsou s českou hokejovou reprezentací. Ta dorazila do Švédska, kde ji čeká poslední příprava před blížícím se světovým šampionátem. „Balení bylo sice hektické, téměř ze dne na den, ale klub mně pomohl všechno zařídit během 24 hodin," popsal pro Radiožurnál brankář Arizony Karel Vejmelka. Stockholm (Švédsko) 11:07 5. května 2022

Ve Stockholmu přistáli také Jakub Vrána, Filip Hronek a Karel Vejmelka, který navíc z Arizony nemusel být sám.

„Sice měl zranění, ale během sezony na sobě pracoval stylem, že by byl schopný naskočit do zápasu. Škoda,“ lituje Vejmelka absence spoluhráče z Arizony Dmitrije Jaškina, kterému boj o šampionát zakázal ze zdravotních důvodů klub. Vejmelka je s reprezentací poprvé.

„Byl jsem nachystaný. Balení bylo sice hektické, téměř ze dne na den, ale klub mně pomohl všechno zařídit během 24 hodin,“ dodal reprezentační gólman.

K národnímu týmu už se připojila také další posila s bohatými zkušenostmi z NHL – David Krejčí, kterého trenéři popravdě nemuseli zkoušet v přípravných zápasech s Rakouskem nebo na Slovensku. A na rozdíl třeba od Jaškina je u týmu Jakub Vrána, který měl sezonu poznamenanou problémy s ramenem.

„Připravil se na to, vrátil se a hrál výborně. Snad si to přenese i sem,“ říká o klubovém spoluhráči z Detroitu další posila, obránce Filip Hronek, který odehrál skoro všechny zápasy, zatímco Vrána nemá na kontě ani třetinu.

„Chvíli jsem se bál, jestli to ještě umím. Ale všichni kolem mě, co se mnou čtyři měsíce pracovali, udělali skvělou práci. Jak mentální, tak i fyzickou. Drželi mě nad vodou a to mi pomohlo vrátit se zpátky,“ děkuje Vrána na dálku do Detroitu, kde ho dali do kupy vlastně i na světový šampionát.

Je to právě on, od kterého se očekávají góly a s tím jsou spojené i ambice týmu. Před loňským šampionátem v Rize Vrána jasně řekl, že si jede pro zlato. A moc dobře si to pamatuje.

„Kolem toho byla minulý rok kauza. Já to říkám a budu to říkat vždycky. Cíl má být jasný a hlava nastavená už od začátku. Když se zeptáte dalších dvaceti lidí vedle mě, řeknou to samé,“ vysvětluje Vrána.

A do party hokejové reprezentace se přidají ještě další, rovnou do Švédska dorazí obránce Šimek a útočníci Hertl a Simon. Měli by zasáhnout až do víkendových utkání. Do turnaje vstoupí Češi proti domácím ve čtvrtek od 19 hodin, přímý přenos bude vysílat stanice Radiožurnál Sport.